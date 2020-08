Mbaye Diagne veut rééditer les mêmes performances sous les couleurs de Galatasaray à son retour de prêt du FC Bruges. Auteur de 30 buts en Super Lig Turque lors de la saison 2018-2019, Diagne a été prêté, à la surprise générale, par Galatasaray au FC Bruges. Une aventure en Belgique qui a tourné au vinaigre en raison d’une histoire de penalty.

Cet évènement a pourri son passage en Jupiler Pro League. De retour en Turquie, l’international sénégalais a pour seul objectif, redevenir le buteur qu’il a été. ‘’Je veux vraiment rendre la confiance qui m’a été accordée, rester et vivre une meilleure deuxième saison. J’espère que l’entraîneur me laissera encore une chance’’, a-t-il déclaré. Mbaye Diagne et le club stambouliote ont débuté ce jeudi les préparatifs pour la nouvelle saison au centre Florya Metin Oktay.