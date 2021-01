Les chefs d’Etat et de gouvernement de la sous-région se sont aussi exprimés sur la situation politique en Gambie. A ce propos, leur note finale indique que la conférence remarque les fortes divergences politiques dans le pays autour de la révision de la Constitution. Ceci, alors que le pays se prépare aux élections présidentielle et législatives à la fin de l’année 2021.

Elle a ainsi félicité l’ancien président de la République du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, pour avoir accepté de faciliter le dialogue entre les acteurs politiques nationaux sur les questions litigieuses entourant l’avant-projet de Constitution. Celui-ci doit être soumis à un référendum en juin 2021 avant la tenue de l’élection présidentielle au mois de décembre 2021. ‘’La conférence se félicite des progrès enregistrés et appelle l’ensemble des acteurs politiques gambiens à œuvrer pour un consensus sur l’avant-projet de Constitution.

Elle appelle les autorités compétentes à maintenir le dialogue en vue de l’adoption dans le temps de la Constitution et du respect du calendrier électoral. La conférence décide de proroger le mandat de l’Ecomig de 12 mois, à partir du 1er janvier 2021, et de la transformer en mission de police après les élections de décembre 2021’’, lit-on dans le document.

D’après la même source, elle exprime toute sa reconnaissance à la Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal et au Togo pour avoir accepté de donner des unités de police constituées à Ecomig, et à l’Union européenne pour son appui financier et technique.