Les derniers forfaits proposés par Sonatel-Orange ont été source de polémiques chez les usagers qui dénoncent une augmentation des tarifs. Selon les responsables du réseau mobile, c’est plutôt le contraire.

Le lancement de la nouvelle gamme de forfaits ‘’illimix, Orange et mixel Kirène avec Orange’’, le 22 juillet dernier, n’a pas eu les effets escomptés. Il a plutôt suscité la colère des usagers du réseau mobile. Depuis, les complaintes se multiplient sur les réseaux sociaux et même jusque dans les chaumières. Ce qui a poussé l’opérateur mobile à faire face à la presse, hier, pour apporter des éclairages sur ses nouvelles offres.

Le responsable du département marketing mobile a fait savoir que les nouveaux forfaits sont synonymes de baisse tarifaire pour 91 % des clients qui utilisent le réseau Orange pour leurs besoins quotidiens en voix et Internet mobile.

D’après El Hadj Cheikh Guèye, les 8,3 % des clients qui souscrivent aux offres wotel ne subissent aucun changement. A l’en croire, ces derniers ont d’ailleurs déjà obtenu une baisse de prix, au début de la crise Covid-19. Mais il reconnait que deux offres de la nouvelle gamme illimix, à savoir illimix mois 4 500 F et 7 500 F, ont suscité quelques incompréhensions.

En effet, ces deux offres, dit-il, sont considérés comme des hausses tarifaires par rapport aux anciens forfaits mois 1 900 F et 5 900 F. ‘’Sonatel Orange apporte quelques précisions pour lever l’équivoque et montrer que la nouvelle gamme forfaits illimix s’inscrit plutôt dans une volonté de soulager le budget quotidien des Sénégalais, tenant compte du contexte Covid-19 particulièrement dur et toujours en cours’’, explique-t-on.

L’autre particularité de cette nouvelle gamme est liée, d’après El Hadj Cheikh Guèye, à l’introduction de 2 forfaits semaine à 1 300 F (valables 7 jours) qui n’existaient pas dans l’ancienne gamme. Dans le même sillage, indique-t-il, un nouveau forfait semaine a été créé sur la formule Kirène Avec Orange accessible à 690 F seulement. ‘’La grande nouveauté est liée à la possibilité, désormais, de combiner les Illimix entre eux pour cumuler les avantages et se retrouver avec la validité la plus avantageuse. Cette innovation de taille permettra aux clients de bénéficier de volumes d’appels ou Internet plus importants et à moindre coût par rapport à l’ancienne gamme’’, indique le responsable du département marketing mobile.

D’après ses explications, la nouvelle gamme illimix permet une combinaison de plusieurs illimix avec des validités différentes, pour bénéficier de la validité la plus avantageuse. Pour étayer ses propos, il cite le cas d’un client qui souscrivait à l’offre illimix mois 5 900 F et qui peut désormais se retrouver avec les mêmes avantages qu’avant, en combinant à sa guise les forfaits illimix semaine 1 300 F et illimix mois 4 500 F. ‘’Il se retrouve ainsi avec un budget qui baisse de 5 900 F à 5 200 F, soit -700 F (en souscrivant par exemple à 4 fois illimix semaine 1 300 F) ou qui baisse de 5 900 F à 5 800 F, soit -100 F (en combinant illimix mois 4 500 F avec illimix semaine 1 300 F pour une validité de 30 jours)’’, rapporte le responsable marketing.

El Hadj Cheikh Guèye ajoute, en outre, que plus de 60 % des souscriptions d’illimix se font sur l’offre illimix 500 F/J qu’il décrit ainsi comme l’offre phare et centrale de la gamme de forfait. ‘’Pour ces 60 % de clients, il s’agit d’une baisse, si on regarde l’évolution qui a été apportée à cette offre, en maintenant son prix à 500 F, mais en réajustant le volet Internet qui est passé de 200 Mo à 300 Mo. Il s’agit d’une baisse d’au moins de 33 % pour ces 60 % de clients. Il en est de même pour ceux qui nous faisaient confiance et qui souscrivaient à l’illimix/jour 1 000 F’’.

Toutefois, poursuit-il, le client qui souscrivait à l’offre illimix mois 1 900 F pour bénéficier de 200 minutes d’appels et 2 Go, peut retrouver quasiment la même offre sur le catalogue Kirène avec Orange à 1 690 F (soit -210 F par rapport au prix de l’illimix 1 900 F), avec presque le même contenu en minutes d’appels (180 mn) et le même contenu en volume Internet (2 Go). ‘’Pour ce client également, il s’agit bien d’une baisse relative de tarif et non d’une hausse. Ce même client peut également souscrire sur la formule Kirène avec Orange à la nouvelle offre mixel 690 F valable 7 jours’’.

Ce qui fait dire à M. Guèye que plus de 30 % des clients qui sont sur cette offre Kirène avec Orange sont satisfaits des nouvelles offres forfaits qui constituent toutes, à ses yeux, des améliorations en termes de prix et de contenus, tout en bénéficiant de la qualité du réseau et du service clients Orange.

‘’Bad buzz’’

Un ensemble d’offres qui, selon El Hadj Cheikh Guèye, ont été incomprises et mal interprétées par quelques clients. ‘’Partant de là, il s’en est suivi ce qu’on peut appeler un ‘bad buzz’ tendant à faire croire à l’opinion publique que Orange a procédé à une hausse tarifaire. C’est tout à fait le contraire, parce que Sonatel, conformément à sa stratégie et sa politique de toujours, s’est inscrit résolument sur une orientation de toujours accompagner ses clients pour un meilleur usage des services de télécommunication, avec surtout une expérience clients incomparable’’, relève-t-il.

Il renseigne à ce propos que le groupe compte lancer, les jours à venir, une campagne de communication pédagogique pour aller beaucoup plus en détail et montrer cette nouvelle façon de consommer à laquelle les clients seront conviés, afin de leur permettre de mieux maitriser leur budget, aussi bien en termes d’appels téléphoniques qu’en Internet.