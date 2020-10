L’ONG Action humaine pour le développement intégré a, dans un communiqué, salué l’annulation du Gamou annuel de Tivaouane à cause de la pandémie. AHDIS s’est, en effet, réjouie du renoncement à cet événement religieux, qui serait ainsi source de rassemblement humain, par le khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour. ‘’AHDIS salue ces mesures qui illustrent une constance du khalife général des tidianes dans ses différentes options face à cette maladie, depuis que celle-ci a fait son apparition au Sénégal le 2 mars 2020.

Nous félicitons Serigne Babacar Sy Mansour d’avoir pris ces décisions courageuses et patriotiques qui montrent encore une fois son attachement à la préservation de la santé des populations’’, relève le communiqué. AHDIS invite ainsi tous les Sénégalais à la vigilance car, d’après l’organisation, la Covid-19 est toujours présente. Il est alors nécessaire, rappelle-t-on, de continuer à respecter les mesures barrières, à savoir : le port correct du masque, le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon, le respect de la distanciation physique entre deux interlocuteurs et évitez les grands rassemblements humains.