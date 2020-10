Gamou 2020 

En attendant la sortie de Serigne Babacar Sy Abdou aujourd’hui pour partager la décision du khalife général de Tivaouane, Serigne Mansour Sy Babacar, sur la tenue du Gamou, la famille Ndiéguène de Thiès s’est déjà décidée. Comme la Hadrat niassène, celle de Ndiéguène de Thiès compte célébrer la nuit de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) comme elle le faisait à l’accoutumée.

A travers une note parvenue hier à la rédaction d’’’EnQuête’’, elle informe qu’en accord ‘’avec toutes les autorités idoines dûment consultées, le khalife général de la hadrat Ndiéguène, Cheikh Mouhamadoul Mounirou Ndiéguène, a donné les instructions adéquates pour l’organisation et la célébration du Maouloud 1442/2020 aux lieux et places habituels depuis 1886’’. Aussi, indique-t-on, ‘’il a bien voulu demander à la commission d’organisation d’anticiper sur les dispositions à prendre, en attendant les avis des autorités de la Hadrat.

Elle a reçu instruction de continuer ses activités. Compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays, le khalife a donné des instructions fermes pour le respect strict de toutes les mesures édictées par l’Etat et les autorités de la santé pour la protection et la sauvegarde des pèlerins !’’. A ce titre, il a invité l’Etat du Sénégal et toutes les bonnes volontés à l’accompagner davantage pour une excellente organisation et célébration de ce grand événement. Il a adressé ses chaleureuses félicitations, bénédictions et prières à tous les membres des communautés religieuses du Sénégal, aux hautes autorités spirituelles et temporelles.