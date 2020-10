Le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse Cheikh Ibrahima Niasse, a reçu la délégation du gouvernement, hier, à son domicile, dans le cadre du Gamou 2020.

La cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye s’est tenue hier dans la sobriété, chez le khalife Cheikh Mahi Niasse. La délégation du gouvernement dirigée par le ministre des Collectivités territoriales Oumar Guèye, était composée du ministre de l’Assainissement et de l’Eau Serigne Mbaye Thiam, du ministre de la Fonction publique Mariama Sarr, du ministre conseiller Serigne Guèye Diop, du député Adji Mbergane Kanouté, de l’ambassadeur Alioune Cissé Dème, du directeur général de la Senelec Pape Demba Bitèye, entre autres.

Chargé de délivrer le message du chef de l’Etat, le ministre Oumar Guèye a accès son discours sur la lutte contre la Covid-19 et la contribution du khalife général de Médina Baye dans celle-ci. Il a salué le message et les prières des guides, d’autant que la maladie tend à disparaitre. ‘’Il (Macky Sall) demande à la population, aux fidèles, par votre voie, de respecter les mesures barrières et espère que les prières vont nous accompagner. Le chef de l’Etat a aussi dit que, cette année, les pluies ont été abondantes et cela a permis une bonne récolte. Nous prions le bon Dieu que cela porte ses fruits’’.

Le ministre Oumar Guèye d’embrayer sur les réalisations du gouvernement pour un Sénégal émergent. Il a listé les progrès dans le secteur de l’énergie, à travers des programmes, les bourses de sécurité familiale, entre autres.

Le khalife Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niasse a, à son tour, salué l’engagement du gouvernement, surtout en cette période de pandémie. ‘’Un peuple se reconnait à travers son gouvernement. On a espoir en vous. Nous demandons au bon Dieu que tous les projets se réalisent et nous comptons vous accompagner’’, a-t-il déclaré. Avant de prier pour que la pandémie soit un vieux souvenir et que tout le peuple retrouve sa liberté.

Le porte-parole de la famille, Cheikh Baye Cissé a, pour sa part, souligné que tous les engagements pris par le gouvernement ont été quasiment respectés. Il a insisté sur le mois du Maouloud qui est un moment d’enseignement et de pratique de la religion musulmane. ‘’ Cela nous permet de revivre les moments exceptionnels, forts, vécus par nos guides et références, les valeurs léguées que nous comptons portées haut la main pour défendre les couleurs de l’islam’’.

Ce faisant, il a remercié la délégation du gouvernement et salué l’attachement des fils de la région à la famille, à savoir le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, le ministre de la Fonction publique Mariama Sarr, l’honorable député Adji Mbergane Kanouté, le président de la Chambre de commerce de Kaolack Serigne Mboup, et Khouraichi Niasse.

