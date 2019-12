À l'occasion de la journée dédiée à la gendarmerie nationale, son haut commandant a procédé, hier, à la visite de plusieurs stands de ses démembrements à la Foire internationale de Dakar. "La gendarmerie est présente ici à double titre. Tout d'abord, d'un point de vue sécuritaire, par une couverture qui nous permettra d'assurer le bon déroulement des activités.

Le second titre concerne l'exposition du mémorial de la gendarmerie nationale qui nous présente son histoire", a déclaré le général Jean-Baptiste Tine. Cette année, l'événement est marqué par un concept de brigade de proximité.

Un concept innovant qui requiert l'implication des élus, des leaders locaux et d'organisations de jeunes et de femmes. Selon le général Tine, il s'agit d'aller au-delà de la proximité géographique, pour aller sur une dimension philosophique. Donc, d'implanter des brigades qui prennent en compte les besoins exprimés par les populations et toutes les autres parties prenantes, de manière express.