La candidature du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Maître Augustin Senghor, à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf) revêt "un sens", au vu du travail abattu par les autorités sénégalaises en faveur du sport, selon l’ancien président du RC Lens (élite française), Gervais Martel.

‘’La candidature du président de la FSF, Me Senghor, à la présidence de la Caf, a un sens au regard des efforts faits par le gouvernement dans le développement du sport avec la construction d’infrastructures", a-t-il dit. M. Martel s’exprimait lors de la signature d’un partenariat entre Avenir Foot club de Dakar, évoluant dans le championnat amateur, et Decathlon, une société française de grande distribution de sports et de loisirs.

L’ancien président du RC Lens déclare que même s’il ne va pas voter parce qu’étant membre de la Ligue nationale de football en France, il va "s’atteler" à soutenir la candidature de Me Senghor à travers ses relations. Une promesse qui sonne comme une réponse à la demande du président d’Avenir Foot club, Saliou Fall, qui l’a invité solennellement à soutenir le président de la FSF. Gervais Martel a indiqué que le partenariat qui le lie à Avenir Foot club "avance très fort", notamment dans la mise en place des infrastructures.

Le président d’Avenir Foot club de Dakar assure à cet effet que les deux partenaires sont en train de se battre pour bâtir "un grand club". "Pour faire un grand club, il faut commencer par les fondements, les infrastructures, le sponsor et l’équipementier. Nous sommes sur la bonne voie", a souligné Saliou Fall. De son côté, le responsable de Decathlon au Sénégal, Pape Faye, est revenu sur l’engagement des deux partenaires dans ce projet. Avenir foot club de Dakar évolue en National 2 et ambitionne de jouer très bientôt dans l’élite sénégalaise.