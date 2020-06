Au vu du contexte d’expansion de la Covid-19, il appartient à chaque Sénégalais de comprendre les enjeux du moment, pour faire les bons choix. C’est ce qu’ont soutenu les responsables du Parti de l’indépendance et du travail (PIT/Sénégal) dans un communiqué de leur secrétariat du Comité central reçu hier à ‘’EnQuête’’.

Chaque jour qui passe fait redécouvrir la ‘’précarité et la vulnérabilité’’ dans lesquelles vivent des proportions importantes de Sénégalais, selon le Parti de l’indépendance et du travail (PIT/Sénégal). ‘’Par-delà, pour le PIT/Sénégal, au vu du contexte que voilà, il appartient à chaque Sénégalaise, à chaque Sénégalais, de comprendre les enjeux du moment pour faire les bons choix. Le bon choix consiste d'abord et avant tout à comprendre qu'avec cette pandémie, la sûreté et la sauvegarde de chacun sont liées à celles de tous’’, explique le secrétariat du Comité central du parti dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

Autrement dit, souligne le PIT, la perfidie de ce virus est telle que c'est ensemble qu'il faut s’en sortir, en ‘’renforçant la discipline individuelle et collective’’, en comprenant que ce sont les efforts de chacun qui donneront à tous les moyens de sortie de crise.

D’après ce parti de la mouvance présidentielle, le ‘’bon choix’’ consiste aussi à comprendre que les Sénégalais n’ont, dans le fond, pas d'autre alternative face à l'exigence de retourner aux champs, sur les chantiers, à l’école, dans les entreprises, et qu’en conséquence, il convient de le faire en ayant en permanence à l'esprit qu’il ne nous faut céder nul pouce de terrain à la propagation du virus.

‘’Le bon choix consiste aussi et surtout dans la claire intelligence qu’il est des moments où la nation a besoin de tous ses enfants pour faire front et qu'en de tels moments, il est impératif d’avoir le sens des priorités, c’est-à-dire de converger autour de l'essentiel’’, poursuit le document.

Au vu de tout ce qui précède, le PIT/Sénégal réitère son soutien au président Macky Sall et à son gouvernement. Il encourage chaque Sénégalaise à ‘’se retrousser, aujourd’hui plus qu'hier, les manches’’ pour remettre le pays au travail, s'engager dans la lutte historique d'annulation de la dette publique africaine et inscrire définitivement leur pays et leur continent dans la voie des progrès partagés. ‘’L'esprit de sacrifice dont notre peuple a fait preuve et sa cohésion autour du président Macky Sall nous valent, aujourd'hui plus que jamais, respect et considération. Au bilan, il y a un premier élément qui nous semble indiscutable : il a trait à la compétence, à l'engagement et au sens de l'organisation de notre personnel de santé. Manifestement, avec des moyens dont nous mesurons l’insuffisance, il a su, dans la durée, faire face. Son action intelligente, avisée, permanente, nous a permis d’en être aux statistiques - somme toute satisfaisantes et rassurantes - que nous connaissons’’, lit-on dans le communiqué.

Un autre fait qui aussi mérite d'être relevé est, d’après le PIT, les forces de l'ordre, dans leur variété, qui ont jusque-là ‘’réussi, dans un contexte particulièrement chargé, à maintenir avec un professionnalisme avéré, la sécurité des biens et des personnes, c’est-à-dire à assurer leur fonction de veille du respect des dispositions de l’Etat d'urgence, du couvre-feu et du confinement des régions, dont la violation mettrait gravement en danger la santé des populations’’. ‘’Et, sans prétendre être exhaustif, comment donc ne pas noter le sens des responsabilités des enseignants qui, dans un élan quasi unanime, ont répondu à l'appel du gouvernement, pour rendre effective la reprise projetée des enseignements-apprentissages des classes d'examen à la date du 2 juin ?’’, relève le secrétariat du Comité central du PIT/Sénégal.

Avec cette ‘’grave pandémie’’ et ses effets induits, il estime que de tels faits doivent être relevés et salués. ‘’D’autant que chaque jour qui passe fait redécouvrir la précarité et la vulnérabilité dans lesquelles vivent des proportions importantes de Sénégalais’’, souligne le PIT.