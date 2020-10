La réforme de la gestion des forages en milieu rural n’est pas du goût des usagers. Elles ont encore manifesté, samedi dernier, et crié leur mécontentement vis-à-vis de la société Aquatech qui peine à respecter le contrat d'affermage signé avec l'Office des forages ruraux (Ofor).

‘’Aquatech dégage’’ ; ‘’Mboro ne veut plus d’Aquatech’’. Ces écrits étaient visibles sur les pancartes d’une marée humaine qui s’était donné rendez-vous à Dangalma. Jamais une réforme sur la gestion de l’eau n’était aussi controversée. Venus de Ndindy, Ndoulo, Keur Bara, dans l’arrondissement de Taif, Mboro, Keur Samba Kane, Dangalma, les protestataires avaient une seule et unique envie : que le contrat liant l’Etat du Sénégal à l’opérateur Aquatech soit résilié purement et simplement.

‘’Nous ne voulons pas de cette réforme qui est entrée en vigueur en 2018, parce qu’elle a tout gâté’’, s’est plaint le chargé de communication de l’Union du monde rural. La plupart des gens qui avaient pris part à la marche ont demandé au chef de l’Etat de limoger le ministre de l’Eau, Serigne Mbaye Thiam, et le directeur général de l’Office des forages ruraux, Seyni Ndao. Au ministre Serigne Mbaye Thiam, ils lui reprochent de n’avoir pas respecté les promesses qu’il avait faites lors du comité régional de développement tenu à Diourbel au mois de mars passé.

Lors de ce CRD, rappellent Ndiaga Bamba Niang, ‘’l’ensemble des autorités décentralisées avaient pris la parole et demandé au ministre d’être leur interprète auprès du chef de l’Etat, en lui disant que la réforme n’était pas bonne. A ce jour, il n’y a pas d’évaluation de cette réforme dont il disait qu’elle était imminente et devant se tenir au plus tard en fin mars. Nous voulons que le président de la République érige dans notre zone une SDE/Rurale comme celle qui existe dans le Nord, c'est-à-dire les régions de Louga, Saint-Louis et Matam’’.

Très en colère, ils comptent leurs complaintes. Il s’agit de factures et bons de coupure aux prix exorbitants, des pannes de plus en plus récurrentes au niveau des forages. Se disant fatigués, ils veulent et souhaitent que les forages soient gérés par les Asufor, parce qu’avec cette gestion, renchérit Ndiaga Bamba Niang, ‘’il n’y avait pas de difficulté majeure. Tout le contraire, depuis qu’Aquatech gère les forages, parce qu’on assiste maintenant à des pannes récurrentes de forages. Le monde rural a décidé, d’un commun accord, de ne plus payer les factures d’eau aux opérateurs privés. Au ministre Serigne Mbaye Thiam, nous disons : ce que l’opérateur Aquatech fait au Sénégal, si c’était une société sénégalaise qui le pratiquait au Canada, elle n’allait pas passer un jour dans ce pays. Trop, c’est trop ! Nous ne voulons plus de cet opérateur’’.

Présents à la marche, les maraichers de Keur Ousmane Kane, Darou Diop et Baba Garage ne décolèrent pas contre Aquatech qu’ils accusent d’être responsable de leur manque de productivité et de la vague d’émigration clandestine notée depuis quelque temps dans ces localités. Lors de cette marche, la ménagère Diodio Thiouk a fait part de l’intention des chefs de famille et de ménage ‘’de ne plus payer les factures tant que le contrat d’Aquatech n’est pas rompu. Il faut qu’Aquatech s’en aille’’.

Du côté de l’opérateur Aquatech, difficile d’obtenir une version, malgré les tentatives d’entrer en contact avec les responsables. Ces derniers n’ont pas daigné répondre aux différents appels.

Pour cette réforme qui confie la gestion des forages ruraux à des opérateurs, il faut noter que c’était pour assurer une disponibilité constante et une qualité éprouvée de l’eau dans le monde rural au meilleur prix, avec une organisation moderne, performante, rentable et citoyenne. Elle était motivée, d’après le premier directeur général de l’Ofor, Lansana Gagny Sakho, par une absence de contrôle des ressources financières générées par la vente de l’eau avec 55 millions de dollars US, soit environ 27,5 milliards F CFA.

Boucar Aliou Diallo