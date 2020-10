Informées de l’arrivée de la société Aquatech qui va gérer le forage de Kayar, les populations ont organisé un grand rassemblement, hier, pour dire non.

Acculée dans le Baol, malmenée dans le Cayor et dans le département de Tivaouane, terrorisée dans le Diobass et repoussée à Kayar, la firme spécialisée dans la fourniture de main-d’œuvre en gestion et exploitation d’usines de traitement des eaux semble rencontrer des difficultés dans ses grands débuts. Aquatech est rejetée un peu partout à travers le pays.

A Kayar, les populations n’ont pas voulu attendre que cette société soit bien installée pour exprimer leur ras-le-bol. Ici, tous disent ne pas vouloir d’Aquatech. Les Kayarois souhaitent que l’Association des usagers de forage (Asufor) puisse continuer à gérer leur forage. D’après le porte-parole du jour des usagers du forage de Kayar, Aquatech n’est pas la bienvenue dans leur zone. A son avis, celle-ci a déjà causé ‘’beaucoup de tort’’ aux populations dans toutes les zones où elle intervient. ‘’Le forage de Kayar polarise la commune de Diender, notamment les villages de Thor, Waxal, etc.

Si ces toutes les populations des communes de Kayar et de Diender ont de l’eau potable, c’est grâce à ce forage. Donc, nous sommes contre cette réforme de l’État du Sénégal. A Kayar, nous n’avons jamais connu des difficultés dans la gestion du forage. D’ailleurs, il est l’un des forages les mieux gérés du pays, pour avoir été donné en exemple à plusieurs reprises.

Nous avons sur place une équipe dynamique qui travaille jour et nuit pour la réussite de la mission qui leur est assignée. La fourniture en eau n’a pas connu de rupture. L’Asufor de Kayar a réussi sa mission. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on va venir nous imposer un autre gestionnaire’’, s’indigne Talla Diagne Guèye.

Pour lui, il est hors de question, après tant d’années d’efforts, de céder la gestion du forage à Aquatech dont l’expertise est déjà remise en cause dans plusieurs régions du pays. Ruminant sa colère, cet habitant de Kayar soutient que les populations ne veulent pas de cette société spécialisée dans la fourniture de main-d’œuvre en gestion et exploitation des eaux dans leur zone.

Poursuivant, le porte-parole du jour des usagers du forage de Kayar demande à l’État d’intervenir pour mettre fin au processus devant conduire à cette ‘’mascarade’’. De plus, rappelle-t-il, l’Asufor de Kayar a su bien gérer le forage. ‘’Il faut croire en l’expertise locale. A Kayar, des jeunes ont été formés dans les universités. Aujourd’hui, ils gèrent très bien ce forage. Les résultats sont palpables. L’iman ratib a dit non à cette réforme qu’on veut nous imposer. Nous voulons que ce forage de Kayar soit géré par les Kayarois eux-mêmes. Nous ne voulons pas d’Aquatech dans notre localité. Parce que partout où est passée cette société, c’est le malheur qui s’y installe. De grâce, j’appelle le président de la République Macky Sall à rester à l’écoute des populations’’, implore Talla Diagne Guèye.

A Kayar et à Diender, le m3 d’eau est vendu à 200 F CFA. Or, Aquatech entend le vendre à 250 F CFA, soit 50 F de plus. Trop cher, selon les populations qui disent ne pas comprendre pourquoi l’État veut subitement confier la gestion de l’hydraulique rurale à Aquatech au détriment des Asufor.

‘’On ne doit pas nous imposer Aquatech’’

Les populations de Kayar et environs veulent continuer à payer le m3 à 200 F CFA ou moins que ça. Mais pas d’augmentation. ‘’Il y en a qui peinaient à payer les 200 F CFA. Donc, il ne faut pas qu’on vienne nous parler d’une augmentation quelconque. Nous disons non à Aquatech, parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Cette réforme ne nous concerne pas, dans la mesure où nous n’avons aucun problème dans la gestion de notre forage. L’Asufor a la meilleure équipe au niveau national. Je ne comprends pas cette envie de vouloir la changer pour nous imposer Aquatech ‘huée’ partout où elle est passée à travers le pays’’, insiste-t-il.

De son côté, le délégué de quartier de Darou Salam indique qu’Aquatech a déjà montré ses limites ailleurs. De plus, ajoute-t-il, ça ne vaut même pas la peine de venir déposer ses valises à Kayar. ‘’Ici, nous ne voulons pas de la société Aquatech. A Kayar, on n’a pas de difficulté dans la gestion du forage. Nous avons dit non à Aquatech. Alors, qu’on ne nous impose pas cette société. Nous n’en voulons pas aujourd’hui encore moins demain. Nous avons déjà dit non et c’est non ! Qu’on nous laisse gérer notre forage, parce que nous n’avons jamais connu de coupure d’eau’’, renchérit Maguette Ka.

Celui qui porte la parole des huit autres délégués de quartier de Kayar d’ajouter que cette réforme ne passera pas dans cette commune. Lui aussi sous la colère, Gora Guèye demande gentiment à Aquatech de ne pas poser ses pieds dans la commune de Kayar, au risque d’avoir une ‘’confrontation directe’’ avec les populations. Depuis 18 ans, rappelle le vieux Gora, l’Asufor s’est toujours investie dans le but de fournir une eau de qualité et à moindre coût aux populations. C’est pourquoi, poursuit-il, il est hors de question qu’une autre société surgisse de nulle part pour prétendre gérer leur forage.

Dans la même foulée, Gora Guèye invite les patrons d’Aquatech à enterrer leur projet visant à privatiser la gestion du forage de Kayar. Il n’y aura pas, dit-il, de privatisation et le m3 sera toujours vendu à 200 F CFA dans cette localité habitée par des pêcheurs.

GAUSTIN DIATTA (THIES)