Le porte-parole de la communauté mouride, sur instruction du khalife général, s’est adressé aux chefs de village. La rencontre a eu lieu à la résidence Cheikhoul Khadim. Une occasion saisie par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour rappeler un certain nombre de directives du chef spirituel de la mouridyah, concernant la gestion de la cité.

La salle de conférences de la résidence Cheikhoul Khadim a accueilli, hier après-midi, les 112 chefs de village que compte Touba. Ceux-ci ont répondu à une convocation de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre ; une directive de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des mourides. Cette rencontre d’hier fait suite aux événements de la semaine dernière qui avaient suscité l’ire du khalife général qui a dû faire une sortie pour mettre le holà. Une partie de la population, surtout les jeunes, avait violemment manifesté pour la levée du couvre-feu.

Le porte-parole a remercié ses hôtes de leur présence avant de se prononcer sur les règles de fonctionnement de la cité religieuse et du rôle des uns et des autres. Serigne Cheikh Bassirou Mbacké a tout d’abord rappelé que la ville est une propriété de Serigne Touba et, par conséquent, ‘’les habitants sont tenus de se conformer aux préceptes pour lesquels la ville a été fondée’’. Il a ajouté : ‘’Le khalife vous demande de respecter la hiérarchie établie. Celle-ci consiste à recourir aux délégués de quartier, s’il y a un problème réel. Les populations ne doivent pas se faire justice. Elles ont l’impérieux devoir de se référer aux chefs de quartier qui sont des délégataires de pouvoirs du khalife général des mourides.’’

Selon le porte-parole, ‘’si le délégué de quartier n’est pas en mesure de résoudre le problème, il devra saisir le chef de village. Qui, s’il n’a pas la solution, devra informer le maire qui, à son tour, si l’affaire le dépasse, m’en informe. Au cas où moi-aussi, je ne parviens pas à apporter une solution à l’affaire, je la transfère au khalife général des mourides’’. Ces chefs de quartier devront aussi, comme l’a souligné le porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké, qui avait pour la circonstance à ses côtés le fils aîné du khalife général des mourides, savoir qu’ils sont délégataires des pouvoirs du khalife.

Il est revenu sur les interdits de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de l’année dernière qui restent, dit-il, toujours d’actualité. Rappelant la sacralité de la capitale du mouridisme, Cheikh Bassirou Mbacké a déploré les derniers événements qui y sont survenus, avant de se réjouir que les manifestants aient respecté le ‘’ndiguel’’ du khalife (il leur avait demandé de cesser ces manifestations), en implorant son pardon.

Cheikh Bassirou Mbacké a aussi félicité les ‘’dahiras’’ pour leur engagement en faveur de la salubrité de la ville, avant de les inviter à redoubler d’efforts pour cette année encore, avec l’hivernage qui pointe à l’horizon.

S’exprimant sur la Covid-19, il dira que c’est une réalité et le khalife a déjà injecté 200 millions pour la riposte contre la pandémie.

Boucar Aliou Diallo