Le mouvement Frapp a, dans un communiqué, indexé l’irresponsabilité de l’Etat dans la gestion de la pandémie. Guy Marius Sagna et Cie indiquent que les citoyens n’ont fait que suivre le relâchement des autorités étatiques.

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) ne décolère pas contre l’Etat du Sénégal, dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Le mouvement dirigé par Guy Marius Sagna regrette, à ce propos, ‘’l’irresponsabilité déconcertante’’ du gouvernement qui, dit-il, ne dit pas la vérité aux Sénégalais dans cette crise sanitaire.

Le Frapp pense, par conséquent, que ‘’L'État du Sénégal est le seul responsable de cette situation dramatique que nous vivons’’. Pour le Frapp, les tests de dépistage massifs deviennent une nécessité d'utilité publique. ‘’Face au pilotage à vue de la gestion de l'urgence sanitaire décrétée par le président Macky Sall, le Frapp avait pris ses responsabilités à temps et avait saisi la justice sénégalaise par une requête introduite le 21 avril 2020, pour interpeller les autorités politiques, scientifiques et médicales, afin d'exiger à l'État du Sénégal de procéder à des tests de dépistage massifs face à la Covid-19’’, rappelle un communiqué du mouvement.

Pour Guy Marius Sagna et Cie, l’histoire leur a donné raison, avec la multiplication des nombres de cas positifs et de décès.

‘’L’État du Sénégal avait tous les moyens entre ses mains pour éviter cette situation dramatique. Pour tenter de cacher le bilan de ‘l’échec’ de la gestion du président de la République Macky Sall face à la Covid-19, l'Etat du Sénégal veut se défausser sur les citoyens’’, regrette le communiqué.

En effet, renseigne la note, le relâchement des citoyens, décrié par les autorités, relève de la responsabilité étatique.

Aux yeux du Frapp, les citoyens sénégalais ont vécu sans mesures d'accompagnement. En lieu et place, déplore, le mouvement, c’est une communication d’intimidation, des restrictions arbitraires des libertés, des bastonnades pendant plusieurs mois qui ont été mises en place. Ce, estime-t-il, alors que les Sénégalais attendaient des mesures sanitaires de l'Etat. ‘’Les citoyens sénégalais n'ont rien fait. Ils n'ont fait que suivre le relâchement des autorités politiques, en commençant par le président de la République qui a demandé aux citoyens de vivre avec le virus’’.

A en croire le Frapp, le chef de l’Etat a géré la crise du coronavirus comme il l’a fait avec le pétrole, le gaz, les deniers publics, l'éducation…

Eclairage sur les 1 000 milliards

Les membres du mouvement estiment ainsi qu’avant de situer la responsabilité des citoyens, l'Etat du Sénégal devrait éclairer sur les dispositions prises pour maitriser la situation. Ils invitent également les autorités à éclairer sur la gestion des 1 000 milliards du fonds Force-Covid-19. ‘’En plein Covid et en un temps record, le Ghana et le Maroc viennent d’inaugurer des hôpitaux de dernière génération, alors que l'Etat du Sénégal n'est occupé que par la réfection de marchés. Nous sommes dans une urgence sanitaire, et l'urgence se situe dans le relèvement du plateau technique de nos hôpitaux’’, souligne le communiqué.

Le Frapp rappelle que le Sénégal a perdu, en quelques semaines, plusieurs personnalités. Pour les activistes, ces pertes sont dues, en grande partie, par l’obsolescence du système hospitalier sénégalais. ‘’Le Frapp a rappelé, à plusieurs reprises, la nécessité de supprimer les institutions inutiles et budgétivores que sont le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental, la Commission nationale du dialogue des territoires pour réorienter leurs budgets vers le relèvement du plateau hospitalier. C'est pourquoi le Frapp répond à madame Aminata Touré que la mesure forte n'est pas de se défausser sur les citoyens, qui sont plutôt des victimes de l'irresponsabilité de l'État, mais de supprimer l'institution qu'elle dirige’’, indique le document.

Le mouvement exige la nécessité de mettre en place un autre système national de santé, démocratique et équitable, au service de tous les Sénégalais y compris des autorités. Il préconise également la distribution de masques gratuits à tous et l'augmentation des tests.

Le Frapp ne manque pas aussi d’appeler les citoyens sénégalais à plus de vigilance et au respect des gestes barrières et le port du masque.