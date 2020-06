Le 02 mars 2020, le coronavirus à fait son entrée au Sénégal. Aprés plus de 04 mois passés à lutter et à vivre en présence du virus, le moment est venu de féliciter le président Macky Sall pour l'ensemble de ses décisions courageuses et sereines prises afin d'endiguer la pandémie. Parmi ces decisions:

- le non raparteniement des étudiants en Wuhan, en son temps critiqué, mais dont la pertinence a fini par sauter aux yeux du peuple, après quelques semaines;

- la fermeture des frontières, terrestres, aériennes, et maritimes pour freiner les cas importés. 10 jours aprèsl'effectivité de la mesure, le Sénégal n'enregistrait plus de cas importés.

- Après trois mois en présence du virus dans notre pays, avec une plus ou moins grande connaissance du virus, surtout des mesures pouvant l'empêcher de circuler, le président a pris des mesures d'assouplissements à savoir : la réouverture des transports interurbains, les restaurants, les marchés. Bref la relance d'une économie qui est fortement impacté par la Covid 19.

Tout ceci démontre que le Président, selon l'évolution de la pandémie, a pris les mesures qui s'imposaient et mis en avant l'élément le plus déterminant dans l'arbitrage ultime à savoir la santé des populations et l'économie nationale pour gérer les équilibres sociaux notamment.

C'est aussi l'occasion de féliciter le général, le ministre de la santé et de l'action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour sa gestion efficace, sa persévérance, son engagement, son management et surtout son leadership. Il a encore une fois démontré, si besoin encore en était, les qualités d'un vrai leader, qui a su s'entourer de Sénégalais compétents et surtout montrer la voix à ses collaborateurs.

C'est ce qui a valu au Sénégal ces résultats remarquables, surtout en termes de taux de guérison avec plus de 66% au-delà de la moyenne mondiale. Ce qui place le Sénégal comme le premier pays de la sous région pour ce qui concerne le nombre de malades guéris.

Nos hommages appuyés et notre reconnaissance vont également au personnel soignant qui est en première ligne dans cette guerre contre un ennemi invisible.

Aujourd'hui le combat s'articule contre les cas dits communautaires.

Les chefs religieux, les chefs coutumiers , les badjenou gox, les ASC, les associations de femmes et de jeunes doivent jouer leur partition pour sensibiliser la population afin que la Covid 19 soit rapidement un souvenir pour le Sénégal.

En attendant tout relâchement reste coupable et les gestes barrières - port de masques, distanciation physique, lavage des mains - sont plus que jamais nécessaires.

Alors faisons honneur à notre belle devise : un peuple uni, dans le seul but de vaincre le virus avec une foi inébranlable dans l'avenir.

Ensemble nous vaincrons.

Abdoulaye DOUMBYA

Membre de la Convergence des Cadres Républicains (CCR).