La gestion de la Covid-19 par le Sénégal continue d’être salué et cité exemple sur le plan international.

Le Sénégal s’est bien comporté durant la gestion de la pandémie de la Covid-19. Six mois après le premier cas confirmé, le pays est pris en exemple par certains experts étrangers. Dans une tribune publiée dans ‘’USA Today News’’, les signataires vantent le ‘’succès silencieux de la Covid au Sénégal’’. Ils évoquent, à ce propos, les résultats des tests obtenus en 24 heures et le contrôle de température dans chaque endroit.

‘’Les résultats du test Covid-19 reviennent dans les 24 heures, voire plus rapidement. Les hôtels ont été transformés en unités de quarantaine. Les scientifiques s'empressent de développer un ventilateur de pointe à faible coût’’, indique le document. Qui rappelle que malgré tous ces efforts, le Sénégal reste l’un des pays d'Afrique de l'Ouest au système de santé fragile. Ceci, indique-t-on, avec une pénurie de lits d'hôpitaux et environ sept médecins pour 100 000 habitants.

‘’Et pourtant, le Sénégal, avec une population de 16 millions d'habitants, s'est attaqué à la Covid-19 de manière agressive et, jusqu'à présent, efficacement. Plus de six mois après le début de la pandémie, le pays compte environ 14 000 cas et 284 décès’’. Pour le directeur du Programme Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion non partisan sur la politique étrangère, le Sénégal évolue sur tous les fronts. Judd Devermont se réjouit, à cet effet, du travail fourni sur le plan communicationnel et les innovations apportées.

Ainsi, aux yeux de Devermont, le Sénégal mérite "d'être dans le panthéon des pays qui ont... bien réagi à cette crise, même compte tenu de sa faible base de ressources’’.

D’ailleurs, d’après le document, le pays a décroché la deuxième place dans une analyse récente sur la manière dont 36 pays ont géré la pandémie. Les États-Unis, dit-on, a atterri vers le bas. Ils sont, en effet, classés à la 31e places sur les 36 examinés par le magazine ‘’Foreign Policy’’, qui comprenait un mélange de pays riches à revenu intermédiaire et en développement. ‘’Le Sénégal a reçu de bonnes notes pour un degré élevé de préparation et une confiance dans les faits et la science, tandis que les États-Unis étaient sombres pour leurs messages de santé publique médiocres, les tests limités et d'autres lacunes’’, indexe-t-on.

Les raisons du ‘’succès’’

Devermont et les membres du groupe de réflexion non partisan sur la politique étrangère estiment que le succès discret du Sénégal est dû à une combinaison d'action rapide, de communication claire et de son expérience, lors de l'épidémie d'Ebola de 2014. Les signataires du document n’ont pas manqué de revenir sur la stratégie mise en place par le Sénégal, dès l’apparition de la pandémie, pour arriver à ce résultat.

Ils listent, à cet effet, le couvre-feu imposé par le chef de l’Etat au début de la pandémie, la restriction des déplacements sur toute l’étendue du territoire, ainsi que le point quotidien du ministère de la Santé sur l’évolution de la maladie. ‘’Le gouvernement de Sall a également fait une promesse dramatique : toute personne dont le test est positif aurait un lit de traitement, qu’elle présente des symptômes ou non. Cela a éloigné les patients de chez eux, où ils pourraient transmettre le virus aux membres de leur famille’’. L’objectif, d’après le Dr Abdoulaye Bousso, est d’être transparent et de garder les gens mobilisés dans la lutte contre la pandémie.

Le directeur du Programme Afrique au Centre d'études, stratégiques et internationales, Judd Devermont, précise toutefois que le Sénégal n'est pas encore sorti de l’auberge. A l’en croire, il pourrait y avoir des lacunes dans les tests et d'autres incertitudes sur la façon dont le virus progresse. Mais jusqu'à présent, fait-il remarquer, le pays a montré qu'il ne fallait pas un système de santé de classe mondiale et des tonnes d'argent pour contrôler le virus.

HABIBATOU TRAORE