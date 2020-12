Hier, lors du vote du budget 2021 du ministère de l’Intérieur qui est arrêté à 337,625 milliards F CFA en autorisations d’engagement et à 129,852 milliards F CFA en crédits de paiement, Antoine F. Diom en a profité pour annoncer son plan de lutte contre les catastrophes. Il a, en sus, déclaré que des mesures seront prises pour faire face aux hommes de tenue véreux.

Antoine Félix Abdoulaye Diom, le ministre de l’Intérieur, a soutenu hier que son budget a été élaboré dans la continuité des missions du ministère en matière de gouvernance territoriale et de sécurité intérieure. Ainsi, la somme de 200 millions F CFA sera consacrée à la lutte contre les incendies, pour l’exercice 2021. S’agissant du programme Sécurité civile, le ministre a indiqué qu’au regard des impacts des catastrophes et des autres périls sur les populations, la stabilité économique et donc sur le développement du pays, l’objectif de ce programme est d’assurer, à l’échelle nationale, la prévention des risques, la gestion des secours, la réponse aux catastrophes ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

De ce fait, en 2021, le projet de fourniture clé en main de matériel de lutte contre les incendies, d’équipements médicaux et d’un hôpital mobile de campagne va démarrer.

Concernant la sécurité civile, les députés ont, vivement, félicité les sapeurs-pompiers pour leur pragmatisme et la détermination dont ils ont fait montre dans le cadre de la gestion des inondations ainsi que dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ils ont, à cet égard, souhaité la poursuite de la politique de renforcement des moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) y compris ceux de la Direction de la protection civile (DPC) ainsi qu’une meilleure répartition des casernes de sapeurs-pompiers à l’échelle nationale, afin de mieux assurer les interventions d’urgence et de lutter efficacement contre les sinistres et les catastrophes. A cet égard, ils ont sollicité l’installation de plusieurs casernes de sapeurs-pompiers.

Le ministre a répondu par les efforts consentis par l’Etat pour renforcer les moyens humains de la BNSP, sur la période 2012-2020. Selon lui, l’effectif est passé de 3 156 à 5 318 agents, soit une augmentation de 2 162 éléments recrutés depuis 2012. A cela s’ajoute l’implantation de 25 casernes supplémentaires dans le cadre de la politique de maillage du territoire.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a été interpellé sur la nécessité d’installer une ligne d’appel d’urgence à la caserne de Bakel ainsi que l’implantation d’une unité de sapeurs-pompiers sur l’autoroute à péage, dans le but de permettre des interventions rapides, en cas d’accident. Sur cette question, Antoine Diom a annoncé qu’une compagnie d’incendie et de secours des autoroutes du Sénégal sera mise en place en 2021. Des rencontres seront prochainement tenues avec l’Ageroute, pour les autoroutes du Sénégal, et la Secaa, pour l’autoroute de l’Avenir, afin de définir les modalités pratiques de mise en place de cette compagnie.

Abordant le plan Orsec, le ministre a indiqué que sa mise en œuvre a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants sur toute l’étendue du territoire. Spécifiquement à Dakar, le bilan d’étape du résultat des interventions dans cette localité a révélé 348 sorties, avec l’utilisation des moyens tels que les canots de sauvetage, 1 792 personnes assistées et transportées à bord de ces canots et 20 personnes évacuées dans des structures de santé. Au total, la mise en service des électropompes et des motopompes a permis de pomper un volume de 2 584 510 m3 d’eau. Ce qui a débouché sur l’évacuation des habitations, au grand bonheur des populations, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que son département a procédé à l’installation de 350 appareils paratonnerres, en 2020, dans les 14 régions du pays. Pour l’exercice 2021, un montant de 510 millions F CFA est déjà prévu dans le projet de budget du ministère, pour augmenter le nombre de paratonnerres. De même, il a indiqué qu’il est prévu d’acheter 121 poteaux et des bouches d’incendie pour équiper les marchés du pays.

Corruption sur la route

Toutefois, les députés ont décrié l’attitude de certains policiers qui assurent la régulation de la circulation dont les actes posés, parfois, sont de nature à ternir l’image du corps de la Police nationale. Il a été, dans ce sens, recommandé de renforcer le dispositif de sanctions, en vue de bannir de tels actes au sein de ce corps et de mettre en place des outils d’identification pour permettre aux citoyens de signaler ces types d’attitude.

Sur cette question, le ministre a indiqué que la Police nationale est un grand corps composé de femmes et d’hommes de valeur qui, au péril de leur vie, s’engagent tous les jours à veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Toutefois, dans tout corps, il arrive qu’il y ait des agents qui font des erreurs ou commettent des fautes. Dans ce cadre, le ministre a informé que la Police nationale dispose d’un arsenal de sanctions appropriées qui est en cours de révision.

Ainsi, il est prévu de mettre en place un code de déontologie et un code de discipline, un dispositif de caméras de surveillance, ainsi que l’entrée en vigueur prochaine de la modernisation du système de recouvrement des amendes forfaitaires comme palliatif, entre autres mesures. A cela s’ajoute la brigade prévôtale qui est présente sur le terrain pour apporter les correctifs nécessaires en proposant, le cas échéant, des sanctions.

S’agissant de l’émigration irrégulière, les parlementaires ont exprimé leurs vives inquiétudes concernant l’ampleur de ce phénomène qui touche particulièrement les jeunes. Ils ont, à ce propos, demandé des éclairages sur la relation entre les services de l’Etat du Sénégal et le royaume d’Espagne, dans le cadre du Frontex.

S’agissant de l’Agence européenne des garde-côtes et des gardes-frontières (Frontex), le ministre informe que lorsque la migration irrégulière a connu des pics, notamment par voie maritime, le Sénégal a conclu des accords avec le royaume d’Espagne pour lutter contre ce phénomène. Ces conventions, précise-t-il, gouvernent l’organisation de patrouilles mixtes maritimes, terrestres et aériennes et sont reconduites annuellement par accord entre les autorités sénégalaises et leurs homologues espagnols.

