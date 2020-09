Les députés du groupe parlementaire Liberté et démocratie ne sont pas satisfaits du traitement de la question des inondations par l’hémicycle. Dans un communiqué, ils réitèrent leur requête relative à l’audition des ministres concernés par la gestion des inondations.

Le groupe parlementaire Liberté et démocratie persiste dans sa requête. Les députés dirigés par le libéral Cheikh Bara Doli Mbacké ne sont pas satisfaits de la dernière décision prise par l’hémicycle, à l’issue de la session extraordinaire de l’institution organisée ce mardi. En effet, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé de la création d’une mission d’information sur le problème des inondations. Alors que les parlementaires de l’opposition avaient, dans une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale, le 10 septembre dernier, sollicité l’audition des ministres concernés par la gestion des inondations.

Il s’agissait ainsi, d’après eux, pour Moustapha Niasse, de ‘’convoquer immédiatement et sans délais’’, à travers son bureau, une session extraordinaire pour procéder à l’audition des ministres directement ou indirectement impliqués dans la gestion des inondations.

La missive listait, à cet effet : le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana et le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. ‘’Le bureau a rejeté notre demande d’audition des ministres et responsables concernés par les inondations et le Programme décennal de lutte contre les inondations (PDLI). Le groupe parlementaire Liberté et démocratie en prend acte et tient à faire constater à l’opinion que le bureau de l’Assemblée nationale ne souhaite ni le contrôle de l’action du gouvernement ni la transparence dans la gestion des finances publiques’’, se désolent les parlementaires.

D’autant qu’ils considèrent que cette mission d’information du bureau n’exclut nullement la pertinence et la nécessité, pour l’Assemblée nationale, de convoquer une session extraordinaire et d’organiser des séances d’audition publiques. Ce qui constitue, à leurs yeux, le meilleur moyen, pour les députés, de s’informer dans l’immédiat et aux populations de se faire une idée sur la gestion des inondations et du plan décennal qui fait l’objet de vives polémiques.

En effet, le groupe parlementaire Liberté et démocratie reste persuadé ‘’que le meilleur moyen d’avoir des informations auprès des ministres concernés par la gestion des inondations pour atténuer la polémique autour de l’argent dépensé dans le cadre du plan décennal et d’informer le peuple souverain, est l’organisation des séances d’audition en plénière retransmises en direct à travers les médias’’.

Ainsi, loin de s’avouer vaincus, les parlementaires du groupe de l’opposition envisagent de saisir l’ensemble des députés de tout bord (majorité, opposition et non-inscrits) pour une convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution et l’article 05 du Règlement intérieur de l’Assemblée, dans les meilleurs délais, pour faire jouer à l’institution parlementaire pleinement sa mission de contrôle.

HABIBATOU TRAORE