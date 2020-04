Les sorties de Moustapha Diakhaté sur la gestion du fonds Force-Covid-19 ne plaisent pas du tout à certains travailleurs du Trésor public qui se sont sentis visés. En interne, cela a suscité moult commentaires qui ont poussé les différentes associations de cette administration à rappeler un certain nombre de principes, dans le but de rassurer les Sénégalais épris de transparence.

Telles sont les précisions de certaines sources jointes par ‘’EnQuête’’, suite à la réception du communiqué conjoint des différents syndicats de cette administration.

Dans ledit document, les travailleurs du Trésor estiment que toutes les conditions d’une gestion transparente des ressources du Force-Covid-19 sont ainsi réunies... Ils précisent : ‘’Les contributions mobilisées, à ce titre (au titre du fonds Force-Covid-19) constituent des ressources budgétaires et sont gérées, au même titre que les autres ressources publiques, par le Trésor public.’’ Mieux, ils rappellent que les comptables publics ‘’sont les seuls préposés à la manipulation de deniers publics et toutes autres personnes qui, sans autorisation, s’immiscent dans la collecte desdits fonds pourraient être poursuivies pour gestion de fait ou accusées de détournement de deniers publics, conformément aux lois et règlements en vigueur’’.

Dans la même veine, les agents, contrôleurs et inspecteurs du Trésor rappellent que les contributions collectées, dans le cadre du fonds Force-Covid-19, sont portées en recettes au budget général et des crédits supplémentaires de même montant, et sont ouverts sur les programmes ou dotations qui s'y rapportent. ‘’Ces fonds, soulignent-ils, échappent au principe de l’universalité budgétaire des crédits et sont donc exécutés conformément à la volonté du donneur d’ordre’’.

Cela dit, un dispositif approprié a été mis en place par l’Administration du Trésor pour une gestion efficiente de ces ressources. ‘’L’exécution des dépenses est soumise à tous les instruments de contrôle, à l’exception du contrôle a priori et du visa préalable’’, lit-on dans le communiqué conjoint de l’Amicale des inspecteurs du Trésor, du Syndicat unique des travailleurs du Trésor et de l’Amicale des contrôleurs du Trésor.

Cela dit, ce communiqué, qui feint d’ignorer totalement le sieur Diakhaté, n’a pas apaisé les travailleurs les plus radicaux qui demandaient bien plus qu’un simple rappel des principes. Estimant que les propos de l’ancien président du groupe parlementaire de la majorité sont offensants à leur endroit, ils demandaient une réponse directe, en vue de le remettre à sa place.

Selon nos sources, Moustapha Diakhaté semblerait également ignorer que les ressources du fonds sont déjà logées dans un compte logé à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.