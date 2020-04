La pandémie de la Covid-19 étend ses tentacules et n’épargne aucun secteur de la vie socio-économique. Ce qui oblige le chef de l’Etat à se démultiplier pour essayer d’éteindre les foyers qui se déclarent un peu partout. Il met la pression sur ses ministres.

En cette période de crise sanitaire, le Sénégal organise sa résilience. A cet effet, le président de la République a demandé au gouvernement d’intensifier la mise en œuvre du Programme national d’autosuffisance en riz. Hier, en Conseil des ministres, il a insisté sur l’implication du secteur privé, dans l’optique d’atteindre une souveraineté alimentaire durable. Les ministres concernés sont d’ailleurs invités à préparer un plan d’investissement d’urgence du secteur de la santé et de l’action sociale.

En ce qui concerne les factures d’électricité et d’eau des abonnés de la tranche sociale, Macky Sall demande à l’Etat de ‘’diligenter leur règlement rapide auprès des opérateurs Senelec et Sen’Eau’’.

Le chef de l’Etat a, en outre, insisté sur la nécessité de préserver les emplois pendant cette pandémie. Une ordonnance sera prise à cet effet. Les ministres des Finances et du Budget, ainsi que de l’Economie, du Plan et de la Coopération sont invités à travailler à la mise en œuvre des axes du Pres (Programme de résilience économique et sociale). En vue de l’accélération, de cette mise en œuvre, chaque membre du gouvernement devra, à son niveau, appliquer toutes les mesures présidentielles retenues dans le Pres, en veillant à leur cohérence avec le PSE et le dispositif du Fonds de riposte et de solidarité Force-Covid-19. Son comité de suivi va intégrer les représentants des forces vives de la nation.

Selon Macky Sall, l’urgence n’est autre que la distribution des vivres. Il a ainsi demandé au ministre du Développement communautaire d’impliquer les forces de défense et de sécurité dans le déploiement de l’aide alimentaire.

Par ailleurs, il estime qu’il est temps de rendre fonctionnel le Centre national de gestion des crises. Dans le cadre d’un ‘’approvisionnement correct en hydrocarbures’’, les ministres concernés sont appelés à prendre toutes les mesures nécessaires. Ceux en charge de la Santé, des Finances et des Transports devront veiller au suivi de la déclaration issue de la réunion restreinte des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (tenue le 3 avril par vidéoconférence). L’objet de la rencontre était de faire le point sur l’impact de la pandémie et de définir une position africaine commune pour la riposte, tant à l’échelle continentale qu’en rapport avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux.

EMMANUELLA FAYE