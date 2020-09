A Goudiri, dans la région de Tambacounda, une histoire de fraude au Baccalauréat 2020 défraie la chronique, depuis les premières épreuves du 1er tour. Elle a conduit à l’arrestation d’une bande composée de 15 jeunes dont 2 étudiants et 13 candidats au Bac de cette édition. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, depuis ce mercredi, par le procureur de la république. Ces 15 jeunes sont soupçonnés de tricherie à l'examen du Baccalauréat de cette année.

Tout est parti d'un surveillant qui a surpris une fille en train d'utiliser son téléphone portable pour y voir le corrigé de l'épreuve de Mathématique, lors du 2e jour des épreuves. En effet, la candidate recevait, en temps réel, les corrigés des épreuves, depuis l'extérieur. Ses complices, 2 étudiants, se chargeaient de corriger les épreuves et de les lui envoyer par WhatsApp dans un groupe qu'ils avaient créé à cet effet.

Prise alors en flagrant par le surveillant, la candidate a été arrêtée, avant d'être expulsée de la salle d'examen du centre de Goudiri. Alertée, la gendarmerie de Goudiri a aussitôt ouvert une enquête. Pour élucider l'affaire, les pandores ont cuisiné le principal suspect. Dans un premier temps, la fille a essayé de nier les faits, mais c'est sans compter avec la pugnacité et la perspicacité des gendarmes. Qui n’ont eu de cesse d’acculer la candidate qui est finalement passée aux aveux. Elle a alors confié qu'elle n'est pas seule dans cette histoire ; qu'avec d’autres camarades, ils ont créé un groupe WhatsApp pour perpétrer leur forfait.

Elle a ajouté que le groupe a été créé et est administré par 2 étudiants qui récupèrent les épreuves et font les corrections rapidement, avant de les envoyer dans le groupe WhatsApp. Elle a ainsi cité les noms des 12 autres membres de cette mafia. C'est ainsi que les candidats fraudeurs et leurs acolytes étudiants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, mercredi, à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda, pour y passer leur première nuit.

À noter que 7 d'entre eux ont été déclarés admissibles et devaient passer le second tour prévu hier jeudi.

Cette fraude orchestrée, qui a failli passer inaperçu, vient mettre un voile sur tous les efforts mis par l'Office du Bac pour garantir un bon déroulement des examens.

Boubacar Agna CAMARA