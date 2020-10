La CDS a réuni sa Conférence des leaders pour aborder certaines questions relatives à l’actualité nationale et internationale. Elle a, à cet effet, évoqué le problème des inondations et le déguerpissement des occupants de la cité Terme Sud et la question des mandats, entre autres sujets.

La Conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) s’est réunie pour se prononcer sur l’actualité nationale. Elle a plaidé pour la limitation des mandats électifs et la lutte contre les coups d’Etat, compte tenu des crises en cours dans sous-région. Et dit suivre avec attention l’évolution de la situation au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Elle s’est aussi penchée sur la question des inondations. La CDS salue les ouvrages prévus dans le cadre du Plan de gestion décennal des inondations (PGDI) et qui ont permis de soulager les populations là où ils ont été réalisés. Néanmoins, elle demande au gouvernement de faire le point sur ce qui reste à faire dans ce programme.

Aux pouvoirs publics, elle enjoint ‘’de redimensionner les ouvrages restants pour tenir compte des prévisions en pluies des prochaines années. La CDS suggère, dans ce cadre, associer davantage l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) pour ce qui est de l’attribution des terres à usage d’habitation et dans la délivrance des permis de construire’’, lit-on dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’.

La coalition de partis de la gauche sénégalaise a également abordé le déguerpissement des habitants de Terme Sud. Elle a, à ce sujet, invité les pouvoirs publics à rechercher une issue heureuse fondée sur la reconnaissance des services rendus à la nation par la plupart des habitants qui ont vécu, rappelle-t-elle, près de 40 ans dans cette cité.

S’agissant de la tournée économique du président de la République dans le centre du pays, la Conférence des leaders se réjouit du bilan tiré de ce périple. Elle estime que cette tournée révèle une grande adhésion aux directives étatiques, en donnant une place centrale à l’Agriculture dans la relance économique. ‘’Incontestablement, les excellents résultats qui se dessinent sont dus, certes, à la bonne pluviométrie, mais aussi à un bon management de la campagne agricole, avec la mise en place précoce des intrants et une mécanisation de plus en plus poussée des opérations culturales. Le tout se traduisant par une meilleure implication de plus en plus renforcée de jeunes Sénégalais dans l’agriculture’’, souligne le communiqué.

A cet égard, poursuit le document, la CDS salue la résiliation, par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, de 33 contrats d’opérateurs défaillants. Il s’est agi, dit-elle, ‘’ni plus ni moins, que d’une salutaire élimination de ‘’capteurs de fonds’’ embusqués dans les maillons des chaînes de valeur. Ce qui ne sera pas pour peu dans la réussite de cette campagne agricole’’.

La conférence suggère à présent au gouvernement de déployer les moyens nécessaires pour réussir la campagne de commercialisation.

Sur un autre registre, la CDS a félicité le gouvernement et l’ensemble des forces vives de la nation pour la réussite du dialogue national dont les conclusions ne révèlent, à ses yeux, que deux points de divergence, non insurmontables, laissés à l’appréciation du chef de l’Etat.

HABIBATOU TRAORE