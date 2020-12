Le gouvernement du Sénégal fera face à la presse pour une deuxième fois ce jeudi. Cette rencontre s’inscrit, en effet, dans le cadre de la stratégie de communication, du gouvernement qui organise tous les 15 jours une conférence de presse dénommée ‘’Le gouvernement face à la presse’’. Ainsi, cette séance se tiendra, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia.

Contrairement à la première rencontre avec les médias du 24 novembre où 9 ministres étaient devant les caméras, cette fois, seuls deux ministres sont annoncés. Il s’agit, dit-on, du ministre de la Santé et de l’Action sociale, ainsi que celui en charge de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

Ils auront, à leurs côtés, le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye. Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Baldé, informe-t-on, aborderont respectivement ‘’la situation de la pandémie de la Covid-19 ; la production agricole 2020 et la campagne de commercialisation des produits agricoles 2020-2021’’.