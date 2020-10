L'Association nationale des techniciens et ingénieurs des travaux de l'élevage, du privé et de la Fonction publique (Antes) en veut au président de l'Ordre des vétérinaires. ‘’Le président de l'ordre, pour un problème crypto-personnel, tend des pièges à des agents qui exercent légalement’’, dénoncent-ils dans un communiqué de presse. Des agissements qui seraient consécutifs à la perte d’un marché en insémination artificielle à Kaffrine.

Ces acteurs ne comptent pas rester les bras croisés. ‘’L'affaire ayant atterri au tribunal, les techniciens vont paralyser le système et se donnent rendez-vous à Kaolack’’. Ils considèrent que leur président s’est trompé de lutte. ‘’Leur combat devrait être de résoudre la différence de salaires de plus 300 000 d’entre leurs homologues de la santé humaine de même grade, la hiérarchie A1 spéciale, en lieu et place de se bousculer seringue infectée à la main.

L'Antes donne RV à tous les agents du Sénégal ce mercredi à Kaolack en blouse blanche et dans le calme et la sérénité’’, annonce-t-on. Au-delà des agissements du président de l’ordre, ils comptent dénoncer la fraude sur les importations de lait animal et ‘’l'acharnement sur les vrais acteurs de développement de l'élevage : les fers de lance’’.