Le mot d’ordre de grève nationale de 72 heures (depuis hier) déclenché par l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal ’’est largement suivi’’ à Saint-Louis, selon la présidente Fatou Diagne. Ce mouvement d’humeur est une réaction de protestation contre la hausse des prix du tonnage à l’essieu au niveau des ponts bascules et les tracasseries dont les membres de ce syndicat se disent victimes. ‘’Nous sommes sur notre lancée pour poursuivre la grève jusqu’à satisfaction de nos doléances.

Au quai de pêche de Diamalaye, rien ne fonctionne, pas de poisson et pas d’activité ; personne ne travaille et le système est paralysé’’, a-t-elle assuré. Non sans ajouter : ’’Nous attendons de l’Etat des décisions fortes pour lever la mesure, afin de nous permettre de travailler tranquillement, car avec cette grève, l’économie locale subie une perte, avec le gel des achats de poissons.’’