Le Collectif de Solidarité Sénégal-Palestine dénonce les souffrances de Maher Al-Akhras, un Palestinien de Cisjordanie, âgé de 49 ans et père de six enfants, qui a été arrêté et maintenu en ‘’détention administrative’ depuis le mois de juillet dernier.

Selon la note parvenue à EnQuête signée par le Coordonnateur Madieye Mbodj et les membres Dialo DIOP, Dalal EL ALI et Thierno DIOP, il s’agit là d’une procédure qui permet à l’Etat sioniste de maintenir en détention, sans inculpation ni procès, des personnes simplement soupçonnées, et ce pour une durée indéterminée par tranches renouvelables de six mois !

En réaction à cette décision inique, le Palestinien a entamé une grève de la faim qui dure depuis plus de 80 jours. Ainsi, le mercredi 14 octobre, au bout de 81 jours de grève de faim, Maher Al-Akhras a fini par être transféré dans un hôpital militaire, après que début septembre, les tribunaux ont constaté que son état d’épuisement ne lui permettait plus de rester en prison.

‘’Il a constamment maintenu n’être impliqué dans aucune « activité terroriste », jurant de continuer sa grève de la faim à moins d’obtenir une libération immédiate et inconditionnelle. Aujourd’hui, il est au bord de la mort, avec de lourdes conséquences du côté des populations palestiniennes en Cisjordanie comme à Gaza’’, préviennent les membres du Collectif de Solidarité Sénégal-Palestine. Qui demandent l’arrêt des massacres des populations civiles palestiniennes, la libération des prisonniers politiques, entre autres.