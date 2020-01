Grève SAES-CESTI

Décidément, l’incendie mal éteint qui couve au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) risque de repartir. La section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes-Cesti) observe, à compter de ce lundi 20 janvier 2020, un débrayage de 72 heures renouvelables.

Une ‘‘décision arrêtée par l’assemblée générale de la section qui s’est tenue le vendredi 17 janvier 2020, en réponse au silence observé par les autorités rectorales à propos de l’affaire des attestations décernées de façon illégale à 52 journalistes béninois par Cousson Traoré, en violation du décret n°2010-706 du 10 juin 2010 portant organisation et fonctionnement du Cesti. L’histoire retiendra qu’elle est la première directrice des annales du Cesti à se livrer à un tel acte’’, lit-on dans un communiqué de ce syndicat rendu public hier. La section syndicale va paralyser le fonctionnement de cette école de journalisme en procédant ‘‘à l’arrêt des activités pédagogiques (formations initiale et continue) et au boycott des examens du Master et des jurys de soutenance des mémoires’’.

Elle réclame ‘‘l’annulation des attestations délivrées par Cousson Traoré aux 52 stagiaires béninois’’ et ‘‘la délibération du comité pédagogique sur les résultats du Bénin, en prenant en compte l’ensemble des notes obtenues dans les 18 modules dispensés’’. Ce débrayage est le nouveau développement d’une série de divergences qui a éclaté l’année dernière entre cette section syndicale et la direction du Cesti ayant conduit notamment à une série de grèves en 2019, au report de la soutenance des ‘’Grandes enquêtes’’, et plus récemment à la condamnation, à 6 mois assortis de sursis pour diffamation, de Mouminy Camara, le secrétaire général de la section Saes-Cesti.