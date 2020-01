Grève secteur transport

Des transporteurs du Sénégal et du Mali sont prêts à en découdre avec les gouvernements de leurs pays. Ils maintiennent leur décision de décréter, à partir du 10 février prochain, une grève pour pousser les autorités des deux États à surseoir à leur volonté d’appliquer le règlement 14 de l’Union économique monétaire ouest-africaine (Uemoa). C’est ce qu’a refait savoir hier, à Thiès, le président de l’Union des routiers du Sénégal (Urs). Gora Khouma et ses camarades des deux nations veulent, à travers cet arrêt de travail, infléchir des stratégies.

Ce qui permettrait l’ouverture d’une renégociation, afin de satisfaire toutes leurs revendications, notamment la non-application du permis à points au Sénégal et même dans l’espace sous régional. ‘’Nous avons déposé un préavis de grève, cosigné par le Syndicat national des conducteurs routiers du Mali (Synacor) et l’Union des routiers du Sénégal (Urs). Et à partir du 10 février, si rien est fait, nous allons décréter une grève pour ouvrir la renégociation de la mesure 14 du règlement de l’UEMOA que nous jugeons anormale, à cause de l’absence des mesures d’accompagnement’’, a-t-il rappelé.

...Il a fait savoir que ‘’l’UEMOA a octroyé un tonnage à chaque véhicule et il ne faut pas le dépasser. Par exemple, il y a des véhicules qui ne disposent que d’une capacité de 20 tonnes à ne pas dépasser. Mais s’il y a un déséquilibre dans le tonnage, on fait payer une amende au transporteur. Nous pouvons respecter le tonnage, mais pas l’équilibre’’, a indiqué Gora Khouma. Le règlement 14 de l’UEMOA n’est pas le seul point qui hante le sommeil des transporteurs. Il y a aussi la question de l’entretien. Pour ce point précis, le président de l’Urs affirme que ce sont les deux États qui le leur imposent. C’est pourquoi, fulmine-t-il, ses camarades et lui ‘’ne peuvent plus continuer à payer 2000 F CFA pour l’entretien.’’ Par conséquent, ils réclament, ajoute le syndicaliste, une amende communautaire qui ne doit pas dépasser 4000 F CFA.