Le Secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (CNULCD) organise un point presse le 31 août 2020 dédié à la préparation de la publication du rapport de la Grande muraille verte portant sur l’état d’avancement et marche à suivre à l’orée 2030. Le document fait l’évaluation exhaustive de l’état d’avancement de l’Initiative de la Grande muraille verte (GMV) pour le Sahara et le Sahel. Il sera rendu public le lundi 7 septembre 2020, lors d’une conférence ministérielle virtuelle.

Pour rappel, la Grande muraille verte (GMV) pour le Sahara et le Sahel traduit la volonté des chefs d’État et de gouvernement des États sahélo-sahariens de s’engager et de s’unir pour répondre aux enjeux que constituent les changements climatiques, la dégradation des terres et la perte de biodiversité. L’Initiative de la GMV a été créée en 2005 à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors du Sommet de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

L’Union africaine l’a approuvée en 2007. Cette initiative menée par les pays africains a pour objectif de transformer la vie de 100 millions de personnes parmi les plus pauvres au monde, en plantant un corridor de 8 000 km d’arbres et de plantes afin de restaurer les terres, de produire de la nourriture, de créer des emplois et de promouvoir la paix.