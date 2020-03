Greve Saes

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) poursuit son mouvement de grève. Il a encore décrété, hier, 48 heures de grève.

Ce, après l’expiration de leur mot d’ordre de grève, selon un communiqué parvenu hier à notre rédaction. Les syndicalistes dénoncent ce qu’ils qualifient de "comportement va-t-en-guerre" du ministère de l’Enseignement supérieur, remettant en cause l’engagement de Cheikh Oumar Anne.

Le Saes invite tous ses membres à suspendre leurs activités pédagogiques et les formations payantes. Les collègues de Malick Fall, le SG dudit syndicat, exigent la signature et l’application des textes de gouvernance des universités publiques, la mise en œuvre des préalables nécessaires à la prise en charge des bacheliers 2019. La finalisation des chantiers en cours dans les universités et la valorisation des conditions de la recherche.