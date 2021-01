La grippe aviaire est au Sénégal. Cette maladie qui touche les animaux, en particulier les volailles, a été localisée dans la région de Thiès, précisément dans la commune de Pout depuis fin décembre 2020. D’après un communiqué du ministre de l’Elevage et des Productions animales, ‘’le Laboratoire national de l’élevage et des recherches vétérinaires a confirmé un foyer d’influenza aviaire type A stéréotype H5N1, le 30 décembre au niveau d’une ferme avicole localisée à Pout’’. Ainsi, renseigne la note, sur un totale de 100 000 pondeuses, 58 000 malades et 58 000 morts ont été enregistrés.

En outre, poursuit le document, les volailles mortes sont dans la tranche d’âge comprise entre 18 et 24 mois, et les sujets jugés saints sont dans la tranche des 9-18 mois. D’après le communiqué du ministre, des opérations d’abattage sanitaire ont été initiées avec l’accompagnement des services concernés, à savoir : autorités administratives, ferme, élevage, service d’hygiène, environnement, gendarmerie afin de circonscrire le foyer.

Et ce conformément aux dispositions du décret n°2002-1094 du 4 novembre 2002 relatif à la police sanitaire des animaux et à l’arrêté préfectoral n°235/ P.DTH du 1er janvier 2021 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire dans la zone de Pout. ‘’Au total, 42 000 pondeuses ont été abattues en sus des 58 000 mortalités déjà enregistrées, soit au total de 100 000 sujets et 2 723 œufs de consommation détruits’’.

...Ce travail a été toutefois réalisé grâce à une mission d’investigation conjointe de la Direction des services vétérinaires, du Laboratoire national d’élevage et de recherche vétérinaire et du Service régional de l’élevage et des productions animales. Cette mission conjointe s’est rendue le 31 décembre sur le terrain pour évaluer l’ampleur de la maladie, identifier les facteurs de risque et formuler des recommandations pour le contrôle rapide du foyer. Ce qui a ainsi permis de collecter 54 échantillons biologiques qui ont été testés positifs.

Le communiqué indique que le 1er janvier, le personnel de la ferme a fait l’objet de prélèvements par le district sanitaire de Thiès pour la recherche de circulation du virus H5N1. Les échantillons ont été, renseigne-t-on, testés négatifs par l’Institut Pasteur de Dakar. Pour éviter la propagation du virus, le communiqué du ministère de l’Elevage souligne que les opérations d’abattages sont suivies du nettoyage et de la désinfection des locaux. Ce qui permet d’éviter la contamination de l’homme. Pour l’instant, les résultats semblent porter leurs fruits, car aucun autre foyer de tension n’a été signalé.