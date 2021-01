Guediawaye  

Le Collectif des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye n’apprécie pas la gestion de la culture par le maire de cette commune. Ce collectif, coordonné par le comédien et metteur en scène Pape Meissa Guèye, dénonce la démarche d’Aliou Sall qui serait entachée ‘’d’irrégularités et de détournement d’objectif’’.

Les membres du collectif indiquent d’ailleurs que leurs nombreuses questions et interrogations restent toujours sans réponse. Pire, ajoute-t-on dans un communiqué, les contestataires renseignent qu’ils ont déposé une plainte au niveau de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) depuis le 15 octobre 2020 et attendent toujours la suite de cette dernière. ‘’Nous demandons que lumière soit faite sur les subventions de 2017 distribuées n’importe comment.

Qu’en est-il aussi des 16 millions de 2018 attribués par le conseil municipal aux activités culturelles ?’’, s’interrogent les membres du collectif. Ils rappellent, en outre, que le 23 juin 2018, le maire Aliou Sall avait lancé officiellement le festival international de Guédiawaye ‘’Culture et musique ethnique’’ pour les 6 et 7 octobre 2018. Et depuis lors, regrette le collectif, il n’y a pas eu l’ombre d’un festival, encore moins d’informations liées à l’annulation ou au report de cette manifestation.

...Le Collectif des artistes et acteurs culturels estime aujourd’hui que l’édile de leur ville divise pour mieux régner. En effet, relève-t-il, Aliou Sall a réuni un groupe d’acteurs culturels qui lui est ‘’favorable’’, pour essayer d’isoler les ‘’vrais acteurs’’. ‘’Cela témoigne du manque de grandeur du maire. Nous attirons l’attention des uns et des autres : le problème de la culture à Guédiawaye est loin de connaitre son épilogue. Nous, les collectifs des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye, informons l’opinion de la tenue d’un cercle de silence devant les grilles de la mairie de ville les prochains jours et de poursuivre les actions entamées depuis longtemps pour arriver à une meilleure politique culturelle au niveau de la ville de Guédiawaye’’, lit-on dans leur communiqué.