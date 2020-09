Le désamour entre les militants du mouvement Guédiawaye La Bokk (GLB) et ceux du maire Aliou Sall a franchi un cap, avec l’affaire de la location d’infrastructures appartenant à la ville de Guédiawaye.

La mairie de Guédiawaye doit entériner, aujourd’hui, la décision de mettre en location certaines infrastructures appartenant à la ville de Guédiawaye. Le mouvement Guédiawaye La Bokk (GLB) voit cela d’un mauvais œil. Hier, les collaborateurs d’Ahmed Aidara ont organisé un point de presse pour exhorter la population de Guédiawaye à se mettre sur ses gardes, ‘’pour ne pas laisser Aliou Sall sacrifier l’avenir de (leurs) enfants au profit de ses intérêts personnels’’.

‘’La situation que traverse cette ville est très sérieuse. Après les problèmes liés au bradage du littoral pour escompter nos terres, se présentent encore ceux de l’hypothèque des espaces municipaux et le patronage injustifié d’un établissement scolaire à Macky Sall, laissant insignifiant les valeureux fils de Guédiawaye qui ont tant fait pour leur localité’’, a déclaré Ramatoulaye Dièye, porte-parole du jour de GLB.

Dans la foulée de cette rencontre, les pro-Aliou Sall ont fait face à la presse pour répliquer. Selon Khalifa Guèye, membre de la Cojer de Golf-Sud, la réunion du conseil municipal de ce matin est une session ordinaire prévue par l'article 87 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013. Que suite à la construction du nouvel hôtel de ville et à l’heure où les recettes des collectivités territoriales connaissent une baisse, en raison de la pandémie de la Covid-19, les autorités de la mairie ont jugé important de réfléchir à la possibilité d’optimiser les recettes, afin de faire face aux charges de fonctionnement. C’est dans ce cadre, poursuit-il, que la question de la mise en location de l’ancien édifice, qui servait de bureaux à la mairie, sera examinée en conseil de ville.

Et cela est autorisé par la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant CGCT qui, en son article185, stipule que les recettes de fonctionnement de la ville sont les suivantes : les revenus du patrimoine de la ville, les produits de l'exploitation du domaine et des services de la ville comprennent, location de bâtiments ou terrains de la ville, location des souks, loges ou stalles de boucherie, restaurants, gargotes et cantines.

Ces précisions faites, il a répondu vertement aux détracteurs du maire : ‘’Ceux qui entretiennent ces rumeurs sont des traîtres de la pire espèce. Ils cherchent à effriter le capital sympathie construit, avec le temps, par le maire Aliou Sall. Nous demandons à ceux qui sont convoqués le 15 octobre prochain, devant les tribunaux pour diffamation, de bien organiser leur défense et surtout de se présenter le jour-J avec des preuves. Sans quoi, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les manipulations et les manigances ne passeront pas’’.