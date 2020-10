La coordination socialiste de Nioro affiche déjà deux tendances, avec le renouvellement des instances du parti et l’élection d’un nouveau secrétaire général.

La bataille pour le contrôle de la direction du Parti socialiste est rude et commence à faire des dégâts. Une partie de l’Union départementale des coordinations de la formation politique des verts favorable à Serigne Mbaye Thiam a, en ce sens, produit un communiqué pour fustiger la récente sortie de l’autre tendance pro-Aminata Mbengue Ndiaye dans la localité de Nioro. ‘’Une prétendue déclaration de l’Union départementale des coordinations du Parti socialiste de Nioro se désolidarisant de son secrétaire général, le camarade Serigne Mbaye Thiam, a été portée et rendue publique par un groupuscule largement minoritaire.

Après avoir tenté, sans y parvenir, de saboter la réunion des dix-sept secrétaires généraux de section, ce groupuscule, composé de quatre personnes, s’est retiré dans une salle garnie de femmes et d’hommes, mais surtout de femmes, pour la presque totalité non membres du PS, dont les regards indifférents et hagards, perceptibles sur les vidéos de la réunion, renseignent sur le rôle de faire-valoir et spectateurs passifs qu’on leur faisait jouer’’, dénonce la note.

Les partisans du ministre de l’Eau et de l’Assainissement rappellent d’ailleurs que l’Union départementale des coordinations de Nioro est composée de trois coordinations. Ils citent, à cet effet, celle de Wack-Ngouna qui compte cinq sections dont aucune, précise-t-on, n’a endossé la déclaration. Il y a, ensuite, la coordination de Nioro-Paoskoto qui compte neuf sections et dont seules trois, indique la note, ont vu leurs responsables endosser la déclaration. Et, enfin, la coordination de Médina Sabakh qui compte trois sections dont une seule a vu son responsable endosser la déclaration.

‘’De surcroît, ces quatre responsables de section, sur les dix-sept que compte l’union départementale, sont totalement en déphasage avec les militants et militantes de leurs sections respectives qui sont, dans une très large majorité, derrière leur secrétaire général Serigne Mbaye Thiam’’, renseigne les socialistes.

Par opposition à la déclaration ‘’mensongère, préparée ailleurs et honteusement portée par une réunion aussi irrégulière qu’illégale’’, l’Union départementale du PS de Nioro a renouvelé sa confiance et sa fidélité à son secrétaire général Serigne Mbaye Thiam et l’assure, souligne le communiqué, de son soutien constant et indéfectible. Ce, renseignent-ils, face à la campagne de diabolisation dont il fait l’objet à la suite des propos pourtant véridiques, courtois et responsables qu’il a tenus. ‘’Cette tentative de sabotage et de désinformation ne vise, en réalité, que la sauvegarde et la recherche d’intérêts économiques et financiers’’, dénonce-t-on.

Ainsi, l’Union départementale des coordinations du Parti socialiste de Nioro dit ‘’réitérer son adhésion entière et totale aux positions de principe soutenues par son secrétaire général Serigne Mbaye Thiam et en appelle à la retenue, au dialogue franc et à l’unité’’.

HABY TRAORE