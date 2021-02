Les limiers du commissariat de Guinaw-Rails ont mis la main sur une bande d’usagers de chanvre indien. Ils sont au nombre de 8 dont un mineur et un vieux de plus de 60 ans.

A la suite de l'exploitation, par la brigade de recherches du commissariat de Guinaw-Rails, en banlieue dakaroise, d'une information faisant état d'un vaste réseau de trafic de chanvre indien (CI), des limiers y ont fait une descente, avant-hier, dans la nuit. Cette dernière a permis aux brigadiers de recherches de saisir 43 cornets de chanvre indien et 250 grammes du même produit et d’arrêter huit individus. Ils sont six adultes, un mineur et un vieux de plus de 60 ans. Identifiés, il s’agit d’O. Thiam, Y. Sow, A. Ba, O. Sow, I. Thiam, le mineur M. Niang et le vieux M. Kane.

Selon nos informations, les personnes interpellées ont été trouvées sur la terrasse d'un immeuble où elles étaient en train de se camer tranquillement. A l’arrivée des hommes en tenue, deux d'entre eux ont tenté de fuir en sautant de l'immeuble. Mais ils ont été rattrapés rapidement. L'un est grièvement blessé à la jambe droite. Ils ont aussi cassé la toiture en ardoise de la chambre sur laquelle ils ont atterri lors de leur chute. Le lendemain, poursuivent nos sources, les propriétaires de ce domicile sont venus au commissariat pour porter plainte contre eux, pour les faits de destruction de biens appartenant à autrui.

Le principal suspect, du nom de M. G. est en fuite, renseignent nos interlocuteurs. Il est activement recherché. Il a été informé quelques minutes avant l'arrivée des policiers sur les lieux par son homonyme âgé de plus de 60 ans. D’ailleurs, c’est à cause de cela qu’il a été également arrêté. Il sera poursuivi pour recel de malfaiteurs.

Pour les autres, ils seront poursuivis par les hommes du commissaire Dame Touré, le boss de ce commissariat, pour association de malfaiteurs, offre et cession de drogue et destruction de biens appartenant à autrui. En attendant, ils sont en garde à vue dans les locaux du commissariat pour les besoins des auditions par les enquêteurs.

CHEIKH THIAM