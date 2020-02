Pour la première fois depuis l’annonce d’un référendum constitutionnel en Guinée, le président Alpha Condé s’exprime sur RFI et France 24. Le chef de l’État réplique à ses adversaires qui l’accusent de vouloir remettre les compteurs à zéro, pour pouvoir se représenter à la Présidentielle d’octobre prochain.

Toutefois, il n’exclut pas d’être candidat. ‘’Si mon parti veut me présenter, il va me présenter. C’est le parti qui décidera de ma candidature. Pour le moment, ce n’est pas mon souci. Mon souci, c’est mon programme. Le RPG est libre de présenter ma candidature ou une autre. Mon souci, c’est de doter la Guinée d’une Constitution qui réponde aux besoins du monde’’, a-t-il déclaré.

‘’La Constitution actuelle, nous sommes obligés de la violer par des accords politiques. Aujourd’hui, la Constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple la parité entre homme et femme, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources naturelles’’, a renchéri le président guinéen.

Pour les élections, Alpha Condé soutient sans ambages que chaque parti est libre de présenter un candidat. ‘’La Constitution est une chose, l’élection présidentielle en est une autre. Ce qui n’est pas bien, c’est cette démocratie à géométrie variable, c’est-à-dire on peut accepter que certains chefs d’Etat changent de Constitution quatre, cinq ou six fois, et on ne l’accepte pas pour la Guinée. Pourquoi le cas de la Guinée poserait problème, alors que nous voyons beaucoup d’autres cas où des chefs d’Etat font quatre ou cinq constitutions ? J’ai gagné les élections en 1993, mais j’ai opté pour la non-violence. J’ai été opposant, je n’ai jamais versé dans la violence’’, fulmine-t-il.

Soulignant ainsi qu’il n’y a aucun stratagème dans sa démarche, comme le suspecte l’opposition guinéenne. ‘’On fait un référendum ; si le peuple est d’accord, il vote oui. Au cas contraire, il vote non. L’opposition est libre de mener la campagne qu’elle veut. Seul le peuple guinéen est juge de ce que nous faisons. C’est au peuple que je réponds’’, ajoute-t-il.