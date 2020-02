Le Sénégalais Mara Seck, porteur de l’héritage du ‘’sabar’’, son compagnon percussionniste Babacar Diop et le sociologue beat-maker français Stéphane Costantini apportent une révolution du ‘’sabar’’. Guiss Guiss Bou Bess, leur groupe créé en 2016, est réputé grâce à sa capacité à ravir les foules et à faire monter l’ambiance lors des soirées. En décembre 2019, le trio a sorti son premier album dénommé ‘’Set Sela’’.

Electro-sabar ! C’est l’innovation que Guiss Guiss Bu Bess, créé en 2016, apporte. Il faut voir ce groupe de musiciens sur scène avec Mara Seck aux chants, danse et percussions accompagné d’Aba Diop, percussionniste à l’énergie débordante, et Stéphane Costantini au beatmaking. Ils offrent un live généreux. Ils font voyager le public à travers la culture sénégalaise et surtout celles des griots et de leurs rythmes mystiques et endiablés. Comme ce fut le cas le 2 février dernier à la Médina, lors du concert clôture du Dakar Music Expo (DMX). ‘’Leur sauce, l’électro-sabar, n’est pas simplement un mix entre des percussions rituelles et de l’électro, car les trois frères de son ont, à la manière d’un chercheur, respecté chaque chant, chaque code, écouté chaque son de tambour avant d’y joindre un rythme du monde : trap, dubstep, Uk garage, drum & bass, bass house, afrobass ou encore kuduro’’, lit-on dans la note de présentation du groupe.

Pas de répit pour le chanteur qui passe de la voix aux percussions sans oublier de danser pour ravir le public et faire revivre les pas de son père, le défunt Alla Seck, parolier et danseur de Youssou Ndour. Mara Seck, le lead vocal du groupe, est un enfant de la Médina de Dakar. Issu d’une grande famille de griots, il fut vite attiré par la scène. Très jeune, il a commencé à jouer dans les orchestres de sabars. Mara débute comme danseur, puis comme percussionniste et “tassu kaat” (parolier). Après des collaborations avec Garmi Fall, Djibi Sèye, Mbaye Dièye Faye, il rencontre, en 2017, l’association Kaani et le beatmaker Stéphane Costantini. Cela marque un nouveau tournant dans sa carrière.

Chercheur en sciences sociales, mais aussi compositeur, batteur et percussionniste, M. Costantini, qui est alors en mission de recherche à Dakar, s’intéresse au monde du sabar et découvre le monde de Mara et sa culture traditionnelle. Artiste pluridisciplinaire, Stéphane a consacré une bonne partie de sa vie à la scène et à divers projets musicaux, allant du reggae au jazz, avant de monter sur scène avec le groupe parisien électro hip-hop Clarkk and Co. Le troisième du groupe, Babacar Diop, est un talentueux percussionniste. Après son intégration, il n’a pas tardé à montrer qu’il est indispensable dans le processus créatif de Guiss Guiss Bu Bess, de par son oreille musicale et son charisme scénique. Issu lui également d’une famille de griots de Kébémer (Sénégal), Babacar est un musicien multidisciplinaire et autodidacte. Il joue différents types de percussion (djembé, sabar…) et performe avec plusieurs formations telles que Ndiguel Rythme, groupe de percussions traditionnelles avec lequel il effectue de nombreuses tournées en Europe depuis 2012.

En décembre 2019, le groupe franco-sénégalais a sorti un album varié de 11 titres dénommé ‘’Set Sela’’. Cet album, jugé ‘’fougueux, puissant’’, comme le veut le sabar, est avant tout une invitation au partage et à la fête populaire.

