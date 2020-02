Quelqu’un d’autre aurait-il pu mieux jouer le rôle de ‘’Grand Laye’’ que lui ? On en doute, quand on côtoie tant soit peu Mohamed Touré. Dans la vraie vie, il a de la répartie, l’esprit vif, astucieux et aussi sagace que ce personnage qu’il incarne dans ‘’Idoles’’. Cela se remarque très vite. Ceci n’est que similitudes.