Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine informe l’opinion que depuis mardi, Guy Marius Sagna a entamé une grève de la faim, suite à sa mise en isolement, tout nu. Son tort a été d’avoir relevé la situation dégradante à la chambre 1 de la prison où sont entassés 150 prisonniers.

‘’Le Frapp dénonce énergiquement cette torture, ce traitement dégradant et inhumain infligé à Guy Marius Sagna, prend à témoin les organisations de défense des Droits de l'homme, les organismes de lutte contre la torture, la société civile, l'opinion nationale et internationale, et tient Macky Sall, Malick Sall, le doyen des juges Samba Sall et Bassirou Guèye pour responsables de tout ce qui lui arrivera.

Guy Marius Sagna a été évacué ce matin à l'infirmerie de la prison. Arrêté arbitrairement le 22 février 2021, Guy Marius Sagna est depuis le 26 février déposé à la prison du Cap Manuel sur la base d'infractions imaginaires’’, fait savoir le mouvement.