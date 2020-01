Mardi prochain, Guy Marius Sagna et ses co accusés encore en prison pourraient recouvrer la liberté. La chambre d’accusation de a Cour d’appel du tribunal hors classe de Dakar a convoqué les avocats du leader de Frapp/France dégage et cie à cette date à 10H pour plaidoiries. Me Moussa Sarr, un des conseils de la défense, a confirmé, avoir reçu l’avis d’audience relatif à ce dossier.

Très optimiste, le pool d’avocats de Guy Marius Sagna pense obtenir gain de cause, ce 21 janvier. Car, à leurs yeux, rien n’explique que ces prisonniers restent retenus, alors que ceux qu’ils ont été arrêtés en même temps que le professeur Babacar Diop et quatre autres étudiants qui ont obtenu une liberté provisoire. Ils y voient une discrimination qui ne dit pas son nom, car ils ont tous été arrêtés pour les mêmes délits. Ils ont été arrêtés devant les grilles du Palais présidentiels, alors qu’ils protestaient contre la hausse du prix de l’électricité.