Guy Marius Sagna s’est rendu, hier, auprès des siens, en Casamance où il ne s’est pas départi de sa casquette d’activiste. Il a dénoncé, entre autres, le laxisme à l’aéroport de Ziguinchor où aucun dispositif n’est mis en place pour lutter contre le coronavirus. Il a aussi bénéficié de prières et rituels traditionnels de protection, dans son village.

Le leader de Frapp/France Dégage a séjourné, hier, dans la région de Ziguinchor. A sa descente d’avion à l’aéroport de la capitale du Sud, Guy Marius Sagna, s’adressant à la presse, a déclaré être à Ziguinchor pour coordonner les actions de lutte pour une synergie qu’il est en train de mener pour soulager les populations. Sur place, il a dit être surpris, choqué et scandalisé par le fait que dans les locaux de l’aéroport de Ziguinchor, il n’existe aucun dispositif mis en place pour lutter contre le coronavirus. ‘’C’est extrêmement grave. Je veux rappeler, solennellement, que Dakar n’est pas le Sénégal, que l’AIBD n’est pas le Sénégal et que Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ou encore Matam et Kaolack méritent le même traitement que Dakar’’, a pesté l’activiste, non sans demander aux autorités de corriger les défaillances notées à l’aéroport de Ziguinchor.

Selon Guy Marius Sagna, il faudrait que les populations de la Casamance soient protégées du coronavirus et cela doit commencer par le contrôle des frontières et des aéroports qui demeurent des frontières aériennes. Après l’aéroport de la capitale méridionale, Guy Marius et sa délégation se sont rendus à Etomé, son village d’origine, situé à une vingtaine de kilomètres sur l’axe Ziguinchor – Cap Skirring. Accueilli par les populations du village et des autres contrées de la commune de Nyassia, il a eu droit à des prières et rituels traditionnels pour sa protection personnelle, avant une rencontre populaire avec les populations. A l’occasion, il a remercié tous ceux qui, au Sénégal, en Afrique et ailleurs se sont mobilisés pour sa libération.

‘’Il n’y a aucun doute. Si je suis là, aujourd’hui, avec vous, pour vous écouter, échanger avec vous, recueillir vos prières et votre protection, c’est parce que le peuple sénégalais s’est battu, s’est mobilisé avec d’autres démocraties d’Afrique et d’ailleurs pour ma libération’’, a-t-il indiqué. Il a remercié et encouragé les ‘’frères guinéens qui se battent contre un 3e mandat d’Alpha Condé’’.

Sur la même lancée, l’activiste a remercié les populations qui ont contribué à ‘’sécher les larmes’’ de son père Célestin Sagna, que Macky Sall a fait pleurer ‘’illégitimement et illégalement’’. ‘’De la même manière que vous avez séché les larmes de mon père, les combats dans lesquels nous sommes mobilisés visent à faire sécher les larmes des autres citoyens sénégalais et africains’’, a-t-il fait savoir.

Pour lui, les Sénégalais pleurent, parce qu’ils sont des paysans, parce qu’ils n’ont pas suffisamment de semences, de matériel agricole, parce qu’ils ne disposent pas d’eau potable et n’ont pas accès à l’électricité et à l’emploi. C’est pourquoi ils préfèrent prendre les pirogues ou braver le désert du Sahara pour se rendre ailleurs. ‘’Notre pays est mal géré. C’est pourquoi nous voulons sécher les larmes de tous les concitoyens qui pleurent : les paysans, pécheurs, éleveurs, enseignants, agents de la santé, femmes, jeunes et enfants’’.

Evoquant la journée du 8 Mars, un jour, selon lui, pour réfléchir sur la situation de la femme qui, au Sénégal, est ‘’dramatique et tragique’’, il a souligné, pour le dénoncer, que 61 femmes perdent, chaque mois, leurs enfants de moins de 5 ans. Et que tous les jours, il y a 4 femmes qui perdent la vie, parce qu’elles veulent donner la vie. Il a invité tout le monde à se battre pour que ‘’ce fléau’’ et ce ‘’scandale’’ disparaissent à jamais.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)