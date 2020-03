Dix jours après avoir recouvré sa liberté provisoire, l’activiste et ancien détenu du Camp pénal de Liberté 6, Guy Marius, a tenu un point de presse, hier à Dakar. Il est revenu sur son séjour carcéral, la question qui fâche : le 3e mandat, avant d’aborder l’actualité marquée par le contexte de Covid-19.

Incarcéré au quartier haute sécurité du Camp pénal de Liberté 6 pendant 3 mois, pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du palais de la République du Sénégal, le très engagé activiste Guy Marius Sagna est revenu sur les conditions qu’il a vécues en prison.

‘’Non seulement, on m’a incarcéré au quartier haute sécurité du Camp pénal de manière arbitraire, mais encore, les conditions de vie n’étaient pas fameuses. Même pour trouver de l’eau, il faut que je me réveille à 3 h du matin’’, a regretté l’activiste dans une salle remplie d’amis, de proches et de parents.

L’activiste sénégalais, qui se définit en toute fierté comme étant un révolutionnaire anti-impérialiste africain, dit ignorer les raisons pour lesquelles il a bénéficié d’une liberté provisoire. ‘’Jusqu’à présent, je ne peux pas vous donner une explication rationnelle sur la façon dont j’ai quitté la prison. Je me suis réveillé un jour et on m’a dit : tu vas quitter la prison. Ça me semble un peu bizarre’’, déclare Guy Marius Sagna en rigolant.

Le directeur de campagne d’Ousmane Sonko lors des Législatives de 2017, est un homme engagé, quand il s’agit de défendre son peuple, peu importe les conséquences qui adviendront. ‘’Moi, je n’accepte pas l’injustice. Je suis un porteur de voix. Tant que je serai en vie, je vais lutter pour le bien de mon peuple et pour le bien de tout citoyen’’, soutient le leader du mouvement Frapp/France Dégage. Marius considère le palais présidentiel comme étant une ‘’sous-préfecture impérialiste’’.

Il s’est aussi prononcé sur la question qui fâche : le 3e mandat de Macky Sall. ‘’On n’acceptera jamais que Macky Sall brigue un 3e mandat. Il n’a qu’à mettre dans sa tête qu’il est en train de dérouler son deuxième et dernier mandat’’, martèle l’ex-détenu du Camp pénal.

L’agent du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Guy Marius Sagna, qui a servi pendant des années à l’hôpital de Sedhiou, n’a pas manqué d’apporter tout son soutien aux différents pays touchés par l’épidémie du coronavirus, particulièrement le nôtre.

Toutefois, il invite les autorités sanitaires à prendre des mesures préventives pour lutter contre cette pandémie, avant d’annoncer qu’il reprendra bientôt ses activités.

Pour rappel, le membre du collectif Ñoo Lank, qui luttait contre la hausse du prix de l’électricité, a été arrêté en même temps que huit autres manifestants en décembre 2019, alors qu’il tenait les grilles du palais présidentiel. Pendant 3 mois, il a été en détention préventive.

CHEIKH GAWANE DIOP (STAGIAIRE)