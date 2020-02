Le week-end dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a invité les pays d’Afrique à se préparer à la lutte contre le Covid-19 qui est en train de toucher plusieurs pays du monde. Le président de la République du Sénégal semble prendre cette invite très au sérieux.

Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les ministres, il a invité principalement le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à accélérer les travaux du nouvel hôpital international.

En effet, "en ce qui concerne le suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, sous la coordination du ministre des Finances et du Budget, de déployer toutes les actions adéquates afin d'accélérer l'édification en cours du projet d'hôpital international de Dakar, un établissement de santé privé de 171 lits pour 200 emplois directs".