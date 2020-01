La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a lancé, officiellement, sa filiale immobilière, la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) créée par le chef de l’Etat depuis 2018 et dirigée par Abdou Khafor Touré. L’annonce a été faite, hier, par le directeur général de la CDC, par ailleurs Président du Conseil d’administration de cette filiale, Cheikh Ahmet Tidiane Ba.

Après sa filiale de bureau d’études Caco Sa (Cabinet de conseils) qui, en une année d’exercice, a eu comme consécration la certification Iso 9001, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a officiellement présenté, hier, sa succursale la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS). Celle-ci a été créée depuis 2018 par le chef de l’Etat Macky Sall et dirigée par l’ancien directeur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), Abdou Khafor Touré.

‘’Le financement du logement social et de standing est une des missions assignées à la CDC et au regard des dispositions de l’article 3 de la loi 2017-32 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la CDC. L’habitat, qui demeure une problématique importante dans notre pays, est une priorité pour les pouvoirs publics, en raison notamment du déficit de l’offre adaptée pour les Sénégalais face à une demande très forte’’, a expliqué le DG de la CDC Cheikh Ahmet Tidiane Ba, lors de la cérémonie de lancement.

D’après M. Ba, son institution a l’ambition de devenir le ‘’premier investisseur institutionnel de long terme’’ du pays. ‘’Dans le secteur immobilier, des chantiers importants ont été engagés ou devraient l’être pour 2020. Il s’agit de la tour des Mamelles, de la cité des Mamelles, le projet d’appartements de haut standing aux Almadies, le programme de logements abordables de Bambilor, etc. Je lance ainsi un appel aux acteurs, chacun dans son domaine, pour un partenariat fécond générateur de valeurs, mais qui sauvegarde l’intérêt général’’, poursuit le DG de la CDC. Toutefois, M. Ba précise que son équipe n’a pas vocation de concurrencer l’entreprise sénégalaise. Elle doit, à travers ses filiales métiers, l’accompagner, la compléter ou se substituer à elle là où le privé ne peut pas aller.

‘’Ainsi, il est tout à fait normal de constater qu’une plus grande implication de la CDC dans le domaine de l’habitat et de l’aménagement du territoire est en train d’appuyer l’Etat pour atteindre les objectifs dans le Plan d’actions prioritaires (Pap2) du Plan Sénégal émergent (PSE)’’, dit-il.

Sur ce, il a appelé le DG de la CGIS à avoir une maitrise de la chaine de valeur immobilière. Car, souligne-t-il, ils ont de l’ingénierie, une filiale qui s’occupe de la gestion immobilière et d’autres métiers sous-jacents. ‘’Nous pouvons aussi aller vers une filiale de construction. Mais on y sera avec des privés. Il n’est pas question de concurrencer le privé. (…) Les ressources de la CDC sont extrêmement importantes’’, fait-il savoir, sans évoquer le montant capital financier actuel de son institution. Ceci malgré les interpellations de la presse.

Au fait, l’ancien patron des Impôts et domaines a juste souligné qu’ils avaient ‘’une petite difficulté’’, puisque les textes subséquents à la loi de 2017 ‘’n’avaient pas été pris’’. ‘’Ces textes nous permettraient d’exercer dans toute la plénitude les prérogatives de la CDC. A partir du moment où le décret d’application est dans le Pap2 et sera pris incessamment, nous pensons qu’avec les mesures qui sont prises, nous pouvons augmenter les ressources de la caisse et permettre à l’économie sénégalaise d’en profiter’’, affirme-il.

Pour sa part, le DG de la CGIS a également indiqué qu’ils viennent avec l’ambition de faire les choses ‘’plus vite, mieux et en quantité’’. ‘’Nous voulons être à la fois un lien d’excellence et de confiance avec les partenaires, les clients, les particuliers. Nous avons l’ambition de bâtir une grande organisation qui a l’objectif de devenir, dans les 5 ans à venir, une société de référence. Nous avons pris le temps nécessaire pour bâtir une vision, un projet, le maturer’’, annonce Abdou Khafor Touré. Et les prochaines années, il informe que sur les pôles métiers, ils vont beaucoup s’investir sur le capital investissement. Qui va devenir ‘’une foncière’’ en partenariat avec tous les acteurs qui les ont accompagnés.

