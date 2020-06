C’est officiel, il n’y aura pas de hajj pour les musulmans hors d’Arabie Saoudite, cette année. Hier, le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra a publié un communiqué annonçant l’organisation du grand pèlerinage (Hajj) avec des fidèles très limités dans le but d’assurer la santé de la population.

« Alors que les cas de COVID-19 continuent de croître à l’échelle mondiale, alors que les risques de propagation du coronavirus dans les espaces surpeuplés et vers les pays existent toujours, le Hajj 1441H est décidé de se dérouler cette année avec un nombre limité de pèlerins de toutes nationalités résidant en Arabie saoudite uniquement, qui sont prêts à effectuer le Hajj », poursuit la note.

En effet, l’Arabie saoudite a enregistré plus de 160 000 cas de contamination et plus de 1 300 décès dus au nouveau coronavirus.