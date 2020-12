L’ancien sélectionneur national, El Hadj Abdoulaye Faye Badiane, candidat déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de handball (FSH), s’indigne de la gestion ‘’opaque’’ de la discipline par l’actuel bureau fédéral dirigé par Seydou Diouf.

La gestion du handball sénégalais n’est pas bien appréciée de tous les acteurs. A moins d’un mois de l’Assemblée générale élective, prévue le 16 janvier prochain, des voix s’élèvent pour dénoncer la façon dont la discipline est gérée par la Fédération sénégalaise de handball (FSH), dirigée par Seydou Diouf. C’est, en tout cas, le sentiment du candidat déclaré à la présidence de la FSH.

El Hadj Abdoulaye Faye Badiane, dans une déclaration parvenue à ‘’EnQuête’’, dénonce des ‘’dysfonctionnements à tous les niveaux, qui reflètent une carence notoire dans la gestion du cadre structurel et organisationnel’’. Ce formateur de handball relève la gestion opaque dont la discipline est gérée depuis quelques années. ‘’Tous les actes posés le sont dans un mimétisme médiéval (organisation du championnat), sans rigueur, ni recherche (administration et formation) et depuis 2014, le Cnoss accompagne la FSHB avec une bourse olympique (équipe nationale senior dames) et le ministère pour le plan de relance dont aucune réalisation concrète n’a été faite pour être évaluée en somme des centaines de millions. Sans compter les rentrées de fonds des sponsors et partenaires où un flou total est observé, même pour les membres du comité directeur’’.

Par ailleurs, M. Badiane s’insurge contre l’illégalité dans laquelle le bureau fédéral s’est installé depuis des années. A l’en croire, le mandat de l’actuelle équipe fédérale est arrivé à terme depuis trois saisons. Mais celle-ci, ‘’à travers des manœuvres peu orthodoxes, s’est maintenue dans l’illégalité aux commandes du handball national’’. C’est une telle forfaiture que le candidat à la succession de Seydou Diouf compte combattre ‘’jusqu’à la dernière énergie’’.

Selon lui, cette pratique a trop duré et risque de perdurer, du fait que la tutelle semble y adhérer. ‘’Une telle situation d'illégalité dans un Etat de droit aurait dû alerter le ministère en charge des Sports et le pousser à enclencher une procédure de restauration de la légalité. Mais tel n’est pas le cas’’, regrette-t-il.

Pour le président du club El Hadj Badiane handball club, l’explication du silence du ministre s’expliquerait par le fait que Seydou Diouf fait ‘’partie de la mouvance présidentielle’’. ‘’Donc le ministre, dit-il, a en quelque sorte fermé les yeux. Je peux comprendre une irrégularité de deux, voire trois mois, mais bientôt trois ans. Il n’y a aucune fédération au Sénégal qui a connu cette situation’’.

En plus de l’expiration du mandat du président de la Fédération sénégalais de handball et son équipe, El Hadj Abdoulaye Faye Badiane dénonce la volonté de Seydou Diouf de tenir la prochaine Assemblée générale sur la base des anciens textes, contrairement aux directives du ministère des Sports de les mettre à jour. ‘’Nous sommes surpris aujourd’hui de voir que l’administration fédérale refuse de se conformer aux directives de la tutelle qui, depuis 2016, a demandé aux fédérations d’harmoniser leurs textes directeurs autour de ceux promus par les services ministériels et les acteurs du sport qui ont élaboré un nouveau cadre normatif pour de nouvelles règles dans la gouvernance du sport’’, s’est offusqué l’ancien sélectionneur national.

A son avis, les fédéraux ont peur d’une éventuelle défaite. Dans la nouvelle réglementation, ce sont les présidents de club qui votent et non les présidents de ligue et les cooptés comme par le passé. Monsieur Faye assure avoir le soutien de la majeur partie des présidents de club, surtout à Thiès sa ville natale.

El Hadj Abdoulaye Faye Badiane maintient sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de handball dont l’Assemblée générale élective est prévue le 16 janvier 2021. Mais celui-ci prévoit de se retirer, si l’AG se tient sur la base des anciens textes.