L’artiste rappeur Mic Lion et son crew Yook thiow plaident pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Ils annoncent un projet qui consiste à réaliser un clip vidéo, un reportage sur la vie d’un jeune homme du nom de Seydou Samb et un concert.

L'objectif principal du projet est de pousser les gens ‘’à mieux réfléchir’’ sur les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap.

Il s'agit de ‘’toucher la sensibilité humaine pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap, de conscientiser les jeunes sur la vie des handicapés, de permettre aux handicapés de s’épanouir dans la société et d'inviter l’Etat a une meilleure prise en charge de leurs problèmes, montrer que les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, au même titre que les personnes valides, demander l’assistance physique et morale des parents, des proches et des voisins envers les personnes handicapées’’, détaille le manager de l'artiste, Mamadou Tété Sané.

En effet, la commune de Grand-Yoff abrite le centre Talibou Dabo, une institution publique d’éducation et de réadaptation pour les enfants vivant avec un handicap. C’est aussi l’occasion, pour Mic Lion, de s’interroger sur les conséquences de la loi d’orientation sociale sur le quotidien de cette couche de la société. Il se demande d’ailleurs s’il y a réellement une politique en leur faveur, concernant l’accès aux différents biens et services. Pour atteindre ses différents objectifs, Mic Lion, comptent sur une sensibilisation communautaire.