Hausse prix

En 2019, le relèvement des prix des services de ‘’logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles’’ est soutenu fortement par celui des prix des services de loyers effectifs ainsi que d’entretien et réparation des logements.

Selon la note de l’évolution annuelle de l’Indice harmonisé des prix à la consommation de l’ANSD, l’évolution des prix de ces derniers est marquée par la mise en place d’une nouvelle taxe décidée par le gouvernement sénégalais, en vue de financer l’accès au logement. ‘’Egalement, le regain des prix de l’alimentation en eau et services divers lié au logement (+0,3 %) ainsi que de l’électricité, gaz et autres combustibles (+0,2 %) a contribué à ce renchérissement.

L’évolution des prix de l’alimentation en eau et services divers est autant tirée par une hausse de ceux des services liés au logement (+1,4 %) que de l’alimentation en eau (+0,1 %)’’, renseigne l’ANSD. D’après la même source, le renchérissement noté au niveau du secteur de l’électricité, du gaz et autres combustibles est dû à celui des combustibles liquides et surtout de l’électricité, à la suite de l’application, en décembre 2019, d’une nouvelle grille tarifaire de la Senelec.

‘’L’analyse de l’évolution de l’indice de la fonction fait ressortir une tendance quasi stable de janvier à octobre 2019. Les hausses de prix les plus importantes ont été notées en novembre (+0,2 %), en raison d’une augmentation des services d’alimentation en eau (+0,6 %) et en décembre (+0,6 %), avec la tension sur les prix de l’électricité (+5,8 %). La contribution des services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » à cette croissance a été de 5,5 %’’, explique l’ANSD.