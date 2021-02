Les industriels ont décidé de renoncer à la hausse des prix de l’aliment de bétail et de volaille annoncée en début de semaine, a appris hier ‘’EnQuête’’. Il faut noter que, face à la tension sur le coût des céréales, notamment le tourteau de soja et le maïs au niveau mondial, les provendiers ont décidé d’appliquer une hausse de 10 % sur le prix du sac de ces aliments.

Il s’agissait d’une augmentation de 750 F CFA sur le sac de l’aliment de bétail et de 1 500 F CFA sur le sac de l’aliment de volaille.

Une hausse qui n’a pas été du goût des éleveurs, notamment de l’Interprofession avicole du Sénégal (Ipas) qui juge la mesure ‘’inopportune’’ dans ce contexte de crise sanitaire mondiale.

D’ailleurs, dans un communiqué transmis hier à la presse, ils soutiennent que la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 ‘’met en péril le dynamisme de la filière jusqu’ici noté’’.

‘’En effet, l’apparition de la maladie au Sénégal et les mesures nécessaires à son contrôle, impactent négativement l’aviculture sénégalaise. A cela s’ajoute l’apparition de la grippe aviaire H5 dans un contexte économique de plus en plus difficile pour les acteurs de la filière et nombre de compatriotes’’, affirment les aviculteurs.