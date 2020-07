Moins de 24 heures après son forfait, le meurtrier de Pape Mactar Kanouté aux HLM a été interpellé hier, en fin de matinée, à la gare des Beaux maraîchers de Pikine. M. Sy alias ‘’Assassin’’, qui voulait se rendre à Kaolack, a été élargi de prison au mois d'avril, après une peine de 7 ans.

Avant-hier, lors d’une bagarre aux HLM, le jeune Pape Mactar Kanouté a trouvé la mort. Son présumé meurtrier, M. Sy alias "Assassin", a pris la fuite. Les limiers de cette localité ont ouvert une enquête qui a rapidement porté se fruits. Puisqu’hier, aux environs de 11 h, le fugitif a été interpellé à la gare des Baux maraichers de Pikine, grâce au concours des éléments de la Sureté urbaine du commissariat central de Dakar qui ont été sollicités pour une géolocalisation du numéro de téléphone du mis en cause. Elle a permis son interpellation, soufflent nos interlocuteurs.

Après qu’il a été localisé, deux équipes composées d’éléments de la SU et du commissariat des HLM ont été déployées au lieu indiqué. Les limiers ont trouvé M. Sy allias "Assassin" à bord d’un véhicule immatriculé LG 0814 C à destination de Kaolack. De suite, il a été interpelé et conduit dans les locaux du commissariat des HLM pour les besoins de l'audition.

Devant les enquêteurs, le mis-en-cause a reconnu sans ambages les faits qu'on lui reproche. "Lors d’une bagarre aux HLM 5, je lui ai asséné un coup de pierre. Ensuite, pris de panique, je me suis rendu chez un ami dénommé Mamadou Diop, aux HLM 1. Aux environs de 6 h du matin, je me suis rendu à la gare des Baux maraichers, afin de rallier la ville de Kaolack, dans ma maison familiale, pour ensuite me rendre en Gambie", a confié le jeune né en 1982.

Toutefois, poursuivent nos informations, le certificat de genre de mort établi par un médecin de la place a révélé que la victime est morte ‘’d’une plaie traumatique pénétrante de l’œil droit avec fracture de l’os orbitaire et de la base du crâne, hémorragie cérébro-méningée de grande abondance à la suite de coups et blessures par un objet dur et pointu".

A signaler que le suspect a un riche passé pénal. En effet, selon nos informations, les archives judiciaires ont montré qu'il a fait deux fois la prison. La dernière condamnation remonte à 2013, lors de laquelle il avait écopé d’une peine de 7 ans. Il a été élargi de prison par la grâce présidentielle, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, en avril 2020.

Il sera déféré au parquet à la fin de sa période de garde à vue, pour les délits de meurtre.

