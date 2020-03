Thierno Dieng dit ‘’Ndama’’, un footballeur âgé de 23 ans, a comparu devant la chambre criminelle, pour avoir mis fin aux jours de Mamadou Lo. Il risque une peine de 20 ans de travaux forcés.

Les sept coups de tesson de bouteille reçus par Mamadou Lo au thorax, à l’épaule et au pied avaient entraîné une hémorragie qui lui a été fatale. Lesdites blessures avaient été occasionnées par Thierno Dieng dit ‘’Ndama’’, lors d’une bagarre courant novembre 2016. Domicilié à la Scat-Urbam, Ndama, décrit comme un délinquant notoire et consommateur de chanvre indien par les habitants du quartier, a été arrêté par les forces de l’ordre, quelque temps après son hospitalisation, puisqu’il avait été lui aussi blessé dans la bagarre.

Entendu, après quatre jours d’hospitalisation, Thierno a reconnu les faits et soutenu, devant les éléments enquêteurs et devant le juge d'instruction, qu’il avait juste essayé de se défendre contre la victime qui l’avait agressé avec un tesson de verre.

Avant-hier, devant la juridiction de la chambre criminelle, il a confié : ‘’Ce jour-là, vers 21 h, j’allais à la boutique pour acheter de quoi faire du thé pour ma mère, avec 500 F à la main. J’ai croisé Mamadou qui m’a interpellé pour me demander 100 F. Je lui ai rétorqué que je n’en avais pas. Il m’a traité de méchant et m’a tenu par le col de mon tee-shirt. Je l’ai repoussé et il a brandi un tesson de bouteille pour me donner un coup à la tête. J’ai repris le tesson pour lui donner à mon tour des coups avant de perdre connaissance.’’ L’accusé a exprimé ses regrets avant d’ajouter qu’il avait pris une bouteille d’alcool (Le Vieux) mais qu’il était lucide, au moment des faits.

La maman éplorée de la victime, Khady Ndiaye, a soutenu avoir perdu a jamais son fils qui l’avait toujours aidée, même dans les tâches ménagères. ‘’C'est un de ses amis qui m'a informée de son décès. Il était chauffeur et m'était d'un grand soutien. Il faisait tout pour moi‘’. Elle a réclamé 15 millions pour le préjudice causé.

Le parquet a trouvé que les faits ne souffrent de l’ombre d’aucun doute et que l’accusé, en se mettant à califourchon sur Mamadou, pour lui donner sept coups de tesson, cherchait bien à lui donner la mort. ‘’Il a visé des parties sensibles et le nombre de coups assenés en dit beaucoup sur son intention. La victime était désarmée. Thierno était en état d'ébriété‘’, a-t-il martelé, avant de requérir une peine de travaux forcés de 20 ans.

La défense a plaidé qu’il ne s’agissait pas d’une vengeance, mais plutôt d'une riposte et que l'excuse de provocation est indiscutable. Elle a sollicité une application bienveillante de la loi.

La décision de la chambre sera rendue le 17 mars prochain.

Fama Tall